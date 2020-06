Cote d'Ivoire: Toumodi/Tamini Adjou , sénatrice - "Amadou Gon Coulibaly le candidat du développement"

Après la rencontre entre Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP et la coordination régionale du Bélier au foyer polyvalent Allah Thérèse de Toumodi le samedi 20 juin 2020, la sénatrice du Bélier Tamini Adjoua N'Go Louise s'est confiée à la presse.

« Le directeur exécutif de notre parti le RHDP, nous a donné un message fort qui concerne la solidarité et l'union qui doit régner entre nous.

Il nous a demandé de porter la candidature du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour le scrutin présidentiel du 31 octobre. En effet, nous porterons et nous portons d'ailleurs déjà la candidature de Amadou Gon Coulibaly pour la simple raison qu'il est pour nous, le candidat du développement.

Nous avons, comme il l'a souligné, un devoir de reconnaissance envers le président Alassane Ouattara qui a posé des actes concrets de développement dans tout le Bélier (écoles, routes, hôpitaux, électrification des villages et maintenant bitumage des routes dans les quartiers).

Vous avez vu la mobilisation de ce matin, c'est parce que le nombre a été limité par rapport aux mesures- barrières inhérentes au Covid-19, sinon cette salle ne pouvait pas contenir les militants engagés pour la cause du candidat du RHDP. Toumodi fera un bon score.

Tenez, un petit témoignage, la ministre Goudou et moi, étions en déplacement dans la zone Mamla, précisément à Yobouébo. Mais, je vous assure que tous sont acquis à la cause du président Alassane Ouattara et partant, acquis aussi à la cause de son candidat Amadou Gon Coulibaly.

C'est dire qu'aujourd'hui, les gens ont compris et ne sont plus dans les querelles et les palabres. Les gens sont conscients aujourd'hui qu'il s'agit de développement, et notre candidat est bel et bien le candidat du développement.

D'autre part, il est aussi question de nous entendre ici dans le Bélier et à Toumodi. Et croyez-moi, nous allons nous entendre. Parce que dans une équipe, il ne peut pas y avoir deux chefs. Ici, il y a un seul chef, et nous, notre chef, c'est madame la ministre Goudou Coffie Raymonde.

Tout ce que nous demandons aux militants, c'est de faire leur certificat de nationalité. Que les nouveaux majeurs fassent leurs certificats de nationalité afin de se faire enrôler pour pouvoir voter.

À Toumodi, nous avons fait des équipes qui font du porte-à-porte pour recenser les nouveaux majeurs. Toumodi fera 85% parce que même au niveau de ceux qui sont enrôlés, Toumodi est premier."