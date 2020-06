Cote d'Ivoire: Foncier rural - L'Afor équipe l'opérateur foncier de la Mé et de l'Agnéby-Tiassa

Le Directeur Général de l'AFOR, Bamba Cheick Daniel a remis le vendredi 19 juin 2020 au siège de sa structure un important lot de matériels roulants, informatiques, de documents et outils d'opérations foncières à l'Opérateur Foncier en charge de la Mé et de l'Agnéby-Tiassa.

La remise de matériel roulants, informatiques et autres s'inscrit dans le cadre du Projet d'Amélioration et de Mise en Œuvre de la Politique Foncière Rurale de la Côte d'Ivoire (PAMOFOR).

L'objectif de ce don est de renforcer l'opérationnalité de l'Opérateur Foncier sur le terrain, afin d'accélérer les opérations techniques intégrées de délimitation des territoires de villages et à la délivrance des Certificats Fonciers.

Cette première vague de matériels remis au Groupement Geofit Expert-CETIF-Cabinet Kouamelan (GCK), est composée de quatre véhicules 4×4 dont un UGP et trois ARM Topographes, de vingt-cinq motos dont treize pour les Commissaires-Enquêteurs et douze pour les sociologues, de quinze ordinateurs portables, de treize ordinateurs fixes dont quatre de niveau 1, trois de niveau 2 et six de niveau 3, de trois vidéoprojecteurs et de trente et une liasses de délimitation des territoires de villages.

Le tout d'une valeur d'environ 210 millions de FCFA. Le Groupement GCK réceptionnera le reste du matériel, retardé pour cause de la pandémie à Coronavirus, en deux vagues : à la mi-juillet et à la fin juillet 2020.

Symboliquement Bamba Cheick Daniel a remis la clé de l'un des véhicules, puis les ordinateurs, les motos et les liasses, à Coulibaly Souleymane, Directeur Général de CETIF, mandataire du Groupement.

« Nous entrons maintenant dans le processus d'actions de terrain après celle longue vague de lancement du PAMOFOR dans les régions.

Dans le financement des Opérateurs Fonciers recrutés selon la méthode concurrentielle à appel à candidature, il a été conclu que l'AFOR s'assure qu'ils aient à disposition du matériel de qualité leur permettant de répondre efficacement et avec efficience à nos attentes », a souligné le Directeur Général de l'AFOR. Gérard Paillat Responsable des Opérations Techniques à CETIF a noté que l'AFOR est venu combler un vide dans le domaine.

« Au nom du Groupement, je remercie grandement l'AFOR et surtout son Directeur Général pour la remise de ce matériel, qui va au-delà des spécifications que nous avions formulées.

Nous sommes très satisfaits dans la mesure où ce matériel nous permettra au niveau du PAMOFOR, de débuter par les premières phases de clarification et de renforcement des compétences en matière de gestion foncière rurale.

Nous travaillons dans le domaine foncier rural depuis trente ans et pour que les choses bougent, il manquait un maillon, que l'AFOR est venu combler », dira Gérard Paillat, Responsable des Opérations Techniques à CETIF.

L'autre Opérateur Foncier, tributaire des lots 1 (Bafing et N'Zi) et 3 (Indénié-Djuablin et Sud-Comoé), le Groupement TEC (Terrabo - ETAFAT - Cabinet de Géomètres Experts Diallo Sékou) recevra dans les jours à venir son matériel roulant, informatique, de documents et outils d'opérations foncières rurales.

Le PAMOFOR a été lancé sur le plan national le 17 juillet 2018. Ce Projet durera cinq ans et couvre six régions du pays (Agnéby-Tiassa, Bafing, Indénié-Djuablin, Mé, N'Zi et le Sud-Comoé), dix-neuf départements et 678 villages.

Il contribuera à améliorer la gouvernance foncière rurale par la délimitation des territoires de 260 villages et la délivrance de 54. 000 Certificats Fonciers.