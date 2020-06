Maroc: Habib El Malki se réunit avec avec les présidents des groupes et groupements parlementaires

Le gouvernement appelé à interagir en permanence avec les propositions des députés

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a tenu lundi 22 juin, une réunion avec les présidents des groupes et du groupement parlementaires consacrée aux travaux de ladite Chambre.

S'agissant du contrôle parlementaire, les participants ont mis en avant le bilan positif des travaux des commissions permanentes qui se sont penchées, à travers leurs réunions, sur plusieurs questions et préoccupations de la société sur les plans social, économique et sécuritaire. Ils ont également passé en revue le rythme des travaux et leursperspectives ainsi que les initiatives visant à les enrichir aussi bien au niveau législatif que de contrôle de l'action gouvernementale.

La réunion a également examiné le programme des prochains travaux de la Chambre au niveau de l'organisation des séances hebdomadaires de questions orales.

Dans ce sens, ils ont mis l'accent sur l'importance des problèmes actuels que notre pays connaît et les développements successifs et émergents liés à la pandémie de Covid-19 et à l'état d'urgence sanitaire, soulignant la nécessité et l'importance de l'institution parlementaire en tant qu'espace prioritaire où l'on débat des préoccupations des citoyennes et des citoyens. Ils ont également insisté sur davantage de mobilisation pour poursuivre l'effort national, tout en appelant le gouvernement à interagir de façon permanente et avec diligence avec les demandes et propositions des représentants de la nation dans un climat caractérisé par la coopération entre les deux institutions au service de l'intérêt suprême du pays.

La réunion a également débattu de la question des mesures de prévention en vigueur et de l'approche progressive adoptée en ce qui concerne la présence des parlementaires aux activités et séances publiques, ainsi que l'organisation de séances hebdomadaires et la prise de décisions conformément à une approche participative.