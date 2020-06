Burkina Faso: Coronavirus - SODIGAZ donne de l'oxygène aux PME

Si le coronavirus a mis à terre leurs activités économiques, les Petites et moyennes entreprises (PME) peuvent cependant compter sur SODIGAZ pour s'oxygéner.

Cette entreprise « citoyenne » a remis un chèque de 10 000 000 de FCFA à l'Agence de financement et de promotion des PME (AFP/PME) pour le compte de 245 personnes des secteurs de l'artisanat, du transport, de l'agroalimentaire et du commerce.

Cet appui vise à relancer l'économie des bénéficiaires. La remise du chèque a suivi la signature d'une convention avec son partenaire l'AFP/PME. C'était le vendredi 19 juin 2020 à Ouagadougou.

Depuis l'irruption de la covid 19 dans notre pays en mars dernier, la majeure partie des activités est au ralenti eu égard aux mesures prises par les autorités afin de contenir la propagation de cette pandémie. Après la levée de ces mesures, c'est toujours l'impasse pour nombre d'acteurs économiques, notamment les Petites et moyennes entreprises (PME).

Face à cette situation difficile, SODIGAZ n'est pas restée indifférente ; elle a fait preuve de compassion en remettant un chèque de 10 000 000 de FCFA à l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP/PME) pour le compte de 245 personnes recensées dans les secteurs de l'artisanat (plus précisément le domaine de la coiffure), du transport (avec les taximen), de l'agroalimentaire (les transformatrices) et enfin du commerce (prenant en compte restaurateurs, bouchers et vendeurs de fruits et légumes).

Ces travailleurs ont été sélectionnés avec la collaboration de leurs faîtières et sur la base d'un certain nombre de critères parmi lesquels le fait que l'entreprise bénéficiaire doit être installée à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso, avoir une existence d'au moins une année et fournir les preuves des impacts négatifs de la covid 19 sur son activité.

Pour Noraogo Sawadogo, représentant la directrice générale de SODIGAZ, la bataille économique de l'après-covid doit interpeller toutes les structures à apporter leur contribution à la relance de l'économie nationale. C'est l'une des raisons qui explique, selon lui, le geste de solidarité de la société qu'il représente.

Par ailleurs, il a relevé que nonobstant la liste de personnes répertoriées par les différentes faîtières comme étant dans le besoin, à leur niveau une sortie sur le terrain a également été faite dans ce sens. Et cela répond, a-t-il dit, à une logique de transparence dans le processus.

«La survie des PME et même celle de l'économie nationale dans ce contexte de tension de toutes sortes dépendent fortement d'engagements patriotiques comme celui qu'il nous est donné de voir», a indiqué Sylvie Koulibaly, représentant le DG de l'AFP/PME. Pour elle, il est primordial de promouvoir la culture de l'entraide en vue d'une consolidation un tant soi peu de nombreux acquis.

Un espoir pour rebondir

N'a-t-on pas coutume d'entendre qu'un peu de pain vaut mieux que rien du tout ? Eh bien, ce ne sont pas les bénéficiaires qui diront le contraire.

L'aide de SODIGAZ sonne, dans une certaine mesure, comme un espoir pour eux de rebondir. Et c'est ce qui ressort des propos de quelques-uns d'entre eux dans une projection réalisée par l'entreprise donatrice.

Simon Nacoulma, responsable du restaurant la Jardinière, fait partie des bénéficiaires. Selon lui, leur calvaire a commencé depuis l'enregistrement des cas de contamination de coronavirus et s'est accentué avec les mesures prises par les autorités. «Les condiments que j'ai stockés pour la cuisine se sont décomposés.

Ne pouvant plus les utiliser, j'ai dû utiliser mes économies pour payer les employés avant de fermer mon gagne-pain ; ce qui m'a laissé pratiquement sur la paille», s'est-il lamenté.

C'est le même son de cloche chez le patron de Renaissance coiffure de même que chez Ibrahim Nikiéma, boucher de profession et Mariam Diallo, vendeuse de condiments.