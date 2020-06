Madagascar: Tanjombato - Les pompiers équipés, la caserne fait peau neuve

Les parties prenantes du projet devant la caserne des sapeurs pompiers de Tanjombato.

Partenariat exemplaire. La rénovation de la caserne des sapeurs pompiers de Tanjombato, la dotation en équipement de protection individuelle (EPI) pour les pompiers et des lampadaires solaires sont le fruit de la collaboration entre la Commune de Tanjombato, le Groupe Filatex et ses partenaires. La cérémonie de remise officielle de cette infrastructure rénovée s'est déroulée, hier, en présence de Tanteraka Rakotoarisoa, directeur RSE du Groupe Filatex. « En tant qu'entreprise citoyenne et responsable, après discussion avec le maire de la Commune de Tanjombato sur les actions à réaliser pour le développement de la commune, le Groupe Filatex a décidé de financer les travaux de rénovation de la caserne des pompiers et l'équipement en lampadaires solaires pour l'éclairage public » a-t-elle déclaré. Ces travaux ont été aussi effectués en collaboration avec SITMA et le corps de protection civile de l'Ambassade de France qui a offert 12 EPI complet. 10 lampadaires solaires pour la Commune et 6 pour éclairer la caserne des pompiers ont été fournis par le Groupe Filatex. Une aubaine pour la population de Tanjombato surtout pour faire face à l'insécurité.