Madagascar: Omnisports - Madagascar rejoint la grande famille olympique

A l'instar des CNO du monde entier, Madagascar se réjouit du mouvement olympique mondial ayant pour but de partager les valeurs olympiques à travers la journée olympique.

2020 aurait dû être une année olympique avec les Jeux de Tokyo, mais la situation sanitaire planétaire en a décidé autrement. Les sportifs devront encore patienter une année de plus pour pouvoir se retrouver à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2021. La date du 23 juin a été consacrée à la journée olympique. Célébrée pour la première fois le 23 juin 1948 par 09 Comité Nationaux Olympiques (CNO), cette année, la journée olympique a été placée sous le signe du digital. Il n'y a pas eu de célébration officielle au pays à cause du contexte sanitaire et de l'interdiction de regroupement. A travers #StayActive, les meilleurs athlètes au monde ont partagé leurs vidéos et ont organisé des séances d'entraînement.

A l'instar des CNO du monde entier, Madagascar se réjouit du mouvement olympique mondial ayant pour but de partager les valeurs olympiques à travers cette journée. Le président du Comité Olympique Malgache (COM), Siteny Randrianasoloniaiko, a adressé un message à la grande famille olympique malgache sur les réseaux sociaux. « L'olympisme énoncé par la Charte Olympique se résume en une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l'esprit. Il allie le sport à la culture et à l'éducation. Il se veut créateur d'un style de vie fondé sur la joie dans l'effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.

Du sport et par le sport, changeons la vie de nos semblables. Même en cette période dure de pandémie due au COVID-19 qui touche le monde entier, nous acteurs de l'olympisme, célébrons cette joie, partageons ces valeurs auxquelles nous tenons. Athlètes, persévérez dans les entraînements pour atteindre les buts que l'on s'est fixé, nous vous encourageons à dépasser tous les obstacles, surtout maintenant », a posté le président du COM.