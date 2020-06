Cote d'Ivoire: Examen du Cepe 2020 - Kandia Camara apporte son soutien aux candidats libres et aux personnes en situation de handicap

" Je suis venue vous encourager et vous féliciter. Ne vous arrêtez pas après l'obtention du Cepe. J'encourage toujours les candidats libres. Car il n'y a pas d'âge pour apprendre. Continuez d'être ambitieux!".

Ces mots d'encouragement adressés aux candidats libres du centre Iepp Cocody Deux Plateaux sont de la ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara.

C'était hier à l'occasion de l'exceptionnelle visite de terrain qu'elle a initiée, dans le cadre du deuxième examen blanc des candidats officiels à la session 2020 de l'examen du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe), couplé à la composition simultanée des candidats libres à la session 2020 du même examen.

Ce centre totalise 172 candidats libres et 50 candidats officiels, selon les statistiques de Mme Frié Gougouei, de l'Iepp Cocody Deux Plateaux. En raison des dispositions prises par rapport à la riposte contre la covid-19, cette évaluation, faut-il le rappeler, est déterminante pour l'entrée en sixième et l'obtention du Cepe.

Selon les dernières réformes communiquées par la Direction des examens et concours ( Deco), les candidats officiels ayant effectué trois évaluations (deux compositions et un examen blanc), prennent part à ce deuxième examen blanc, auquel participent les candidats libres, pour l'entrée en sixième et l'obtention du Cepe.

La ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle avait pris la décision, le 4 juin, de suspendre l'évaluation finale du Cepe et de l'entrée en sixième pour cause de Covid 19.

Après avoir visité les centres de l'Iepp Cocody Deux Plateaux, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles et l'Epp Sogefiha 3, la première responsable de l'Education nationale a affiché sa satisfaction quant au respect des mesures barrières.

"Je souhaiterais féliciter mes collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour que les mesures barrières soient respectées par les candidats.

Nous avons vérifié que ces derniers, parés de leurs cache-nez, sont installés un par table. Je peux affirmer, une fois encore, que tout est respecté", s'est-elle réjouie, lors du point-presse.

Accompagnée d'une forte délégation dont la directrice de la Deco, Dosso Nimaga Mariam, Kandia Camara a estimé que les candidats qui ont trouvé les épreuves assez faciles, ont été bien préparés.

Gnagné Roxane, élève malvoyante de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (Ina), ne dit pas autre chose.

« Tout se passe bien. La première matière, l'exploitation de texte, nous parle de M. Bola, un mauvais contribuable. Il ne paie pas ses impôts. Alors que c'est avec cet argent que l'Etat construit... », a-t-elle commenté, heureuse d'avoir compris le sujet.

Comme cette élève, les personnes en situation de handicap ont salué la présence de la ministre Kandia Camara dans leur centre de composition.

A l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (Ina), où l'on enregistre 11 candidats malvoyants (8 officiels et 3 libres), tout comme à l'Epp Sogefiha 3, où ont composé 277 malentendants dont 85 candidats libres, la ministre a tenu le même message d'encouragement.

"Le gouvernement crée les conditions pour que tous les enfants aient la chance et la possibilité d'être scolarisés", a-t-elle rappelé.

Sur le plan national, ce sont 583541 candidats dont 6604 candidats libres qui ont subi, hier, les épreuves écrites de cet examen qui ont porté sur l'exploitation de texte, l'éveil au milieu, l'orthographe et les mathématiques.