Ile Maurice: Licenciement de 22 employés - Le silence de l'employeur déploré

La compagnie, Impact Production, fait-elle réellement face à une crise financière ? C'est ce que veut déterminer Me Assad Peeroo qui représente 22 employés référés au Redundancy Board. Et c'est la raison pour laquelle il avait réclamé les comptes de l'entreprise. Devant le Redundancy Board, hier mardi 23 juin, l'avocat a souligné que «He who seeks an equitable remedy before a legal body or court of law has to come with clean hands. We have asked for audited financial statements and management accounts but they didn't give us».

Ces 22 employés risquent le licenciement et certains comptent plus de 22 ans de service. «Ils doivent être compensés», soutient Me Assad Peeroo. «On a demandé que les employés soient rémunérés pendant trois mois ou plus, selon leur temps de service mais aucune négociation n'a été faite. Au contraire, la compagnie a proposé un mois de préavis à 17 employés. Ce qui n'est pas juste», confie l'homme de loi.

Pour ce qui est des cinq autres, selon la proposition du représentant de la compagnie, ils devront changer d'affectation. Mais aucune indication quant au montant qu'ils toucheront.

L'affaire sera débattue le 30 juin devant le président Rashid Hossen du Redundancy Board.