Cote d'Ivoire: Rhdp dans la Nawa - Alain-Richard Donwahi distribue des motos aux instances locales

Le coordonnateur régional du Rhdp dans la région de la Nawa, Alain-Richard Donwahi, renforce la mobilité des responsables locaux du parti. Ce, à travers une distribution d'engins à deux roues, notamment des motos.

Les instances locales du parti, des communes et sous-préfectures de la Nawa (Soubré, Méagui, Buyo, Gueyo et leurs sous-préfectures ainsi que Dapéoua, Okrouyo, Liliyo, Gnamangui et Dabouyo) ont réceptionné, le 19 juin, plus de 50 motos flambant neuves.

Il s'agit pour le ministre des Eaux et Forêts et coordonnateur régional du Rhdp de « renforcer les actions de la section Rhdp de la Nawa sur le terrain et de permettre aux responsables locaux d'atteindre les hameaux les plus reculés pour sensibiliser les populations à l'enrôlement pour la carte nationale d'identité et les inciter à s'inscrire sur la liste électorale ».

Ces engins permettront donc aux démembrements locaux du Rhdp d'accroître leur implantation sur le terrain.

« Les moyens ont été donnés. Je vous invite donc au travail afin d'enrôler le maximum d'électeurs pour remporter la victoire en octobre », a-t-il ajouté.