Madagascar: Test sur le coronavirus - Les résultats en 72 heures au laboratoire LA2M

Le laboratoire d'analyse médicale Malagasy, est opérationnel. Dans cette crise sanitaire, sa vocation première sera d'augmenter le nombre des tests de dépistage de la Covid-19.

ACCÉLÉRER la cadence. C'est le souhait formulé par Andry Rajoelina, président de la République, concernant les tests de dépistage du coronavirus et la publication des résultats des tests. Le Chef de l'État a affirmé hier, vouloir augmenter considérablement le nombre de tests effectués par jour et réduire le temps de publication des résultats.

« Il faudra désormais 72 heures et pas plus pour connaître les résultats des tests », déclare le président Rajoelina. Le vœu présidentiel pourrait se concrétiser avec l'entrée en scène du Laboratoire d'analyse médicale Malagasy (LA2M). Annoncée il y a quelques semaines par le Chef de l'Etat himself, l'inauguration du nouveau laboratoire épidémiologique brandissant la bannière nationale, s'est tenue, hier.

Sis à Androhibe, le LA2M pourra pratiquer « jusqu'à sept-cent soixante tests par jour », affirme le président de la République. Le matériel dont est équipé le Laboratoire d'analyse médicale Malagasy permettrait de procéder à « trois-cent-quatre-vingt-quatre tests en une seule fois, tandis que les autres laboratoires ne peuvent en faire que quatre-vingt-quatorze », selon les explications de l'homme fort de l'État.

Sans ambages, il lance que le LA2M « permettra d'atteindre l'objectif d'effectuer au moins, mille tests par jour ». L'opérationnalisation du laboratoire d'Androhibe porte à quatre le nombre de laboratoires au front dans cette guerre contre le coronavirus. Il s'agit de l'Institut pasteur de Madagascar (IPM), le Centre d'infectiologie Charles Mérieux (CICM), d'Ankatso, et le laboratoire du Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHU-HJRA).

Chaîne de contamination

Ces derniers temps, les laboratoires semblent ne pas suivre la cadence. Des scènes de caissons remplis de prélèvements alignés en file indienne, attendant leur tour pour passer en laboratoire ont estomaqué une partie de l'opinion. Des patients placés en quarantaine à Toamasina, se sont même révoltés, las d'attendre plusieurs jours sans connaître les résultats de leurs prélèvements.

La réalisation des quelque sept-cent-soixante tests la journée au LA2M lorsque celui-ci sera au maximum de ses capacités devrait ainsi, contribuer à inverser la tendance actuelle. Surtout que le déconfinement partiel et le retour à la normale de la vie dans la majeure partie du territoire, impose une augmentation exponentielle du nombre de tests. Cela, afin d'éviter une explosion du nombre de contaminations.

Comme l'explique le docteur Charlotte Ndiaye, représentante de l'Organisation Mondiale de la santé à Madagascar (OMS), dans la lutte contre le coronavirus, le dépistage et l'isolement permettent de casser la chaîne de contamination. « Nous sommes en bonne voie », rassure celle qui assure, également, l'intérim en tant que coordonnateur résident du Système des Nations Unies (SNU), en parlant de l'ouverture du LA2M.

Les derniers chiffres publiés, hier, indiquent qu'un peu plus de dix-neuf-mille tests de dépistage du coronavirus ont été effectués, depuis que la pandémie a percé les frontières de la Grande île. Mille-sept-cent-vingt-quatre cas positifs et quinze décès sont recensés, jusqu'ici. Le nombre de contaminations détectées par jour, connaît des pics depuis le début du déconfinement partiel à Antananarivo et Toamasina. Briser une chaîne de contamination parait urgent.