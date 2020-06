Cote d'Ivoire: Gestion des infrastructures portuaires - Le Britannique Andrew Dawes nommé PDG d'Arise P&L

Andrew Dawes est le nouveau PDG d'Arise Ports & Logistics (Arise P&L). Cette nomination a été rendue publique par le groupe via un communiqué officiel transmis à Fratmat.info, le mardi 23 juin 2020.

D'origine britannique, Andrew Dawes prendra fonction le 1er juillet au Gabon notamment à Libreville où l'entreprise a la charge de la gestion du nouveau port international d'Owendo (Noip) et le port minéralier d'Owendo (Omp).

Il dirigera à cet effet "toutes les futures réalisations" de l'entité dédiées aux ports et à leurs services de logistique intégrés en Afrique.

« Je suis ravi de rejoindre une entreprise aussi dynamique à ce moment charnière de son développement sur le continent.

Arise P&L a très tôt reconnu l'énorme potentiel des ports et plateformes logistiques africains et je me réjouis de pouvoir aider Arise et ses partenaires à capitaliser là-dessus », a déclaré Andrew Dawes, dès sa nomination.

De son côté, le président du Conseil d'administration, Kim Fejfer, par ailleurs PDG de l'actionnaire A.P. Moller Capital s'en est réjoui.

Pour lui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour l'entreprise. « Nous sommes très heureux de ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour l'entreprise. La longue expérience et les capacités d'Andrew seront précieuses pour Arise P&L, qui connaît une croissance rapide en Afrique », a-t-il indiqué.

Concernant Arise, il faut noter que c'est une entreprise panafricaine de solutions d'infrastructures et de logistique.

Elle identifie les opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers le continent africain et conçoit, finance, construit et exploite les infrastructures nécessaires au développement des entreprises.

Signalons que Andrew Dawes cumule 25 ans d'expérience dans le domaine des infrastructures portuaires, des opérations et des services en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient.

Auparavant, il a été PDG du port de Salalah, à Oman, et directeur général du terminal à conteneurs Apapa à Lagos, au Nigeria, pour Apm Terminals, etc.