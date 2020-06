Gabon: MALINGA - Adoption du budget des Conseils municipal et départemental

Le conseil municipal de la commune de Malinga créé en 1996 par la loi 16/96, sous la mandature de Norbert Magninga ; a vu sa session budgétaire le 04/06/2020 à 72 478 693 Fcfa sous la Direction de Pascal Youbi Batsouaka, épaulé de Sombre Emmanuel (1er Adjoint au Maire), Semba Herrmane Fidèle (2ème adjoint au Maire) gérants de la 5ème Mandature après la 4ème gérée par l'ancien Maire Séraphine Waveladjina Malali. Il en est de même pour le Conseil départemental, qui lui, plafonne à plus de 104 483 0000 Fcfa.

72 478 693 Fcfa, c'est le montant du budget voté pour cette cession. Le maire de la commune de Malinga et l'ensemble des 11 conseillers indiquent que somme est juste la solde des charges sociales et des salaires. L'investissement n'est jusque-là, pas encore admis par l'état. « Nous nous battons et nous croyons que l'Etat va fournir des efforts pour nous venir en aide afin de satisfaire nos besoins en matières d'investissements car il y a vraiment beaucoup à faire » laisse entendre un des conseillers.

Il faut aussi souligner que le samedi 06 juin 2020, dans la salle de réunion du Conseil départemental de la Louétsi-Bibaka (Malinga), s'est tenue la session budgétaire de l'exercice 2020. Après des échanges de plus de 3h, le budget a été voté a plus de 104 483 0000 Fcfa, qui aussi n'est que dépense des salaires et quelques éléments bureautiques. Le Préfet va rappeler à l'assistance à des fins utiles, que pour développer le département en particulier et notre pays en général « soyons tous des maçons pour construire ».

Actuellement, les services de la voirie, de la menuiserie qui viennent de voir le jour, le nouveau salon de coiffure qui était inexistant se font avec les moyens du bord, disent-ils. Ils souhaitent que le gouvernement fasse des efforts supplémentaires pour le développement de la commune de Malinga.

En sus de cela, s'ajoute les taxes municipales qui elles aussi, n'existaient pas, à l'exemple de la taxe sur l'occupation et domaine, concessions et redevances, taxes sur les transports des personnes et des marchandises, transport national -TNT- Routier, TNI fluvial (Hors-bord), TNI martine, TNI Ferroviaire TU Suburbain, transport urbains -TU -Taxis Individuels Ordinaires, TU Marchandises -(TM), TU suburbain. « Toutes ces innovations ont pour but de rehausser le budget de la collectivité afin de répondre aux attentes des populations malinoises » ajoute le Maire de la Commune de Malinga.