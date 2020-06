Burkina Faso: Augmentation de la taxe sur les agrégats à Banfora - Des camionneurs en colère

Les camionneurs livreurs d'agrégats de la commune de Banfora se sont rassemblés sur l'esplanade de la salle du ciné Paysan noir le 19 juin 2020, pour rejeter les changements que la mairie a apportés sur la taxe sur les agrégats.

L'esplanade de la salle du ciné Paysan noir de Banfora a connu une animation particulière le 19 juin dernier. Et pour cause, les camionneurs qui livrent les agrégats et qui venaient d'apprendre une augmentation des taxes sur le prélèvement de ces agrégats, s'y sont rassemblés pour dire non à cette révision à la hausse.

En effet, soutiennent-ils, de 5 000 F CFA qu'ils payaient par mois, ils ont appris que cette taxe passe à 2 000 F CFA par voyage d'agrégats livrés pour les camions à petite capacité et à 3 000 F CFA pour ceux à grande capacité.

Ainsi, dès les premières heures de la matinée du 19 juin, on voyait sur la place, en plus des conducteurs et apprentis, les propriétaires de ces camions, l'air visiblement mécontents, surtout, disent-ils, que la Police municipale procédait déjà au contrôle relatif à la nouvelle taxation. Ils seront rejoints plus tard par deux présidents de faîtières de transporteurs.

Pour ces camionneurs, ce changement est difficile à supporter car, arguent-ils, pour un grand camion qui effectue 5 livraisons par jour, il lui faudra payer 15 000 F CFA. Rapporté à un mois, cela équivaut à 450 000 F CFA que son propriétaire devra payer à la mairie. Pour les petits camions, cela fait 10 000 F par jour et 300 000 F le mois.

En 12 mois, c'est comme si la mairie nous demande de payer entre 3 600 000 et 5 900 000 F CFA par camion.

« Même aux assureurs qui nous défendent en cas de problèmes, nous ne payons pas pareils montants. Pourtant, soutiennent les camionneurs, la mairie n'est pas la seule structure à laquelle nous devons payer de l'argent », a lancé Lassina Barro, un des plus anciens dans l'activité.

Et ajouter : « il y a l'entretien des camions et les travailleurs que nous prenons en charge ». Pour ces transporteurs, il est souhaitable que l'ancienne taxe soit maintenue, c'est-à-dire les 5 000 F CFA, qui, du reste, estiment-ils, est un soutien qu'ils apportent à la mairie puisqu'en plus de cela, ils disent qu'ils paient les patentes pour les autres véhicules.

Et M. Barro d'interroger l'assemblée pour savoir s'il y a, parmi eux, quelqu'un qui peut réaliser un bénéfice net de 450 000 F CFA par mois.

« Jamais », ont-ils répondu tous en chœur. A entendre Lassina Barro, le maire justifie cette révision de la taxe par le fait qu'en prélevant les agrégats, les camionneurs creusent de grands trous que la mairie est obligée de refermer en engageant de grands moyens.

Pour ces camionneurs, la décision de la mairie tombe bien mal car elle arrive au moment où ils sortent d'un arrêt de travail de 3 mois dû à la pandémie du coronavirus. « Il ne faut pas qu'elle vienne gâcher la commémoration de la fête nationale que la ville s'apprête à abriter », a lancé M. Barro.

Sur-le-champ, ils ont constitué une délégation qui est allée à la rencontre de l'édile Aboubacar Héma. De la concertation qu'ils ont eue avec ce dernier, il est ressorti que les deux camps ont trouvé un terrain d'entente.

La taxe sur le prélèvement des agrégats est désormais fixée à 6 000 F CFA le mois. Ce qui, de l'avis des camionneurs, est supportable.