Maroc: Youness Sefaoui et Youssef Oubahou remportent le concours photos "Horizons Intérieurs"

Youness Sefaoui et Youssef Oubahou ont remporté respectivement les premier et deuxième prix du concours photos "Horizons Intérieurs : partage et convivialité aux temps du confinement", a annoncé le jury du concours qui a décidé d'attribuer une mention spéciale à Lofti Souidi.

Le Jury était composé des artistes photographes Hassan Hajjaj, Deborah Benzaquen et Yoriyas, de l'artiste peintre et président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi, du commissaire d'exposition Kristi Jones et de la fondatrice et directrice générale de "Langages du Sud", Patricia Defever.

Pour désigner les deux gagnants parmi les 100 photographies présélectionnées, des débats animés ont eu lieu avec un "respect du thème, de l'originalité, de l'esthétique et de la qualité technique des prises de vue qui ont permis de départager les nombreux participants", indique "Langages de Sud" dans un communiqué.

Ouvert aux professionnels comme aux amateurs, ce concours a remporté un "très grand succès" avec près de 1.000 photos déposées par plus de 220 photographes à travers tout le Royaume, explique la maison d'édition, ajoutant que cette compétition a "permis d'encourager l'expression individuelle tout en créant une dynamique de mémoire collective qui transcende les origines sociales ou géographiques". En raison de "l'engouement suscité par le concours photo", il sera procédé à l'attribution la semaine prochaine d'un prix du public qui reviendra à la photo avec "le plus de likes" sur la page Instagram de "Langages de Sud", selon la même source.

La démarche "Horizons Intérieurs" est un concept original dont l'objectif est de porter et de mettre en valeur la qualité et la diversité des témoignages et des expressions sur le confinement, poursuit-on, la maison d'édition qui indique avoir également lancé une plateforme digitale et la réalisation d'un ouvrage exceptionnel sur le confinement avec la contribution d'auteurs et d'artistes de renom, portant à développer un projet d'exposition. Au-delà de ce concours photo, "Langages du Sud" a lancé une dynamique originale pour constituer un véritable témoignage culturel de portée historique sur la vie des marocains pendant le confinement, conclut le communiqué.