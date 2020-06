Afrique: Le Fonds mondial se classe parmi les organisations les plus transparentes

Selon un rapport indépendant publié ce mercredi, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme se classe parmi les bailleurs de fonds contribuant à l'aide mondiale les plus transparents et les plus responsables, organisations et États confondus.

Établi par l'organisation à but non lucratif Publish What You Fund, l'Indice de transparence de l'aide 2020 (2020 AID Transparency Index) a attribué au Fonds mondial la mention « très bien » pour sa transparence générale, soulignant l'engagement du Fonds mondial en faveur du suivi des investissements de santé et de la communication de données de qualité.

Le partenariat du Fonds mondial a versé 45 milliards USD à plus de 140 pays, contribuant ainsi, avec ses partenaires, à sauver la vie de 32 millions de personnes et à réduire environ de moitié le nombre de décès liés au VIH, à la tuberculose et au paludisme depuis le pic de ces épidémies.