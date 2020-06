Sénégal: Idées importées

analyse

C'est un truisme de dire que le monde est un gros village planétaire, pour reprendre la métaphore du « village global » de Marshall Macluhan. Une expression qui désigne les effets de la mondialisation, des médias et des technologies de l'information et de la communication.

D'après le philosophe et sociologue canadien, l'information véhiculée par les médias de masse a fini d'unifier nos micro-sociétés. Il n'y aurait désormais qu'une culture, comme si le monde n'était qu'un seul et même village, une seule et même communauté.

« On vivrait dans un même temps, au même rythme et par conséquent dans un même espace », dit-il. Cette théorie date de 1967, bien avant donc le boom des technologies de l'information et de la communication auquel nous assistons aujourd'hui.

Pourtant, elle n'a jamais semblé aussi vérifiable. En cela, on peut qualifier l'auteur de « Pour comprendre les médias » de visionnaire. Bien que sa thèse a été remise en cause par des théoriciens comme Dominique Wolton.

Cependant, s'il y a bien une mondialisation des Tic, il n'en demeure pas moins que les identités et les différences culturelles persistent. À chaque société, ses propres réalités. Aussi village qu'il soit, le monde garde encore quelques cloisons socioculturels.

Sans perdre de vue qu'il est des débats et sujets de portée globale qui transcendent les frontières et préoccupent toutes les sociétés humaines. La pandémie de la Covid 19 en est la parfaite illustration. Dans l'approche sanitaire de la gestion de cette maladie, les stratégies se singent.

Les politiques de résilience économique et sociale mises en place à travers le monde pour riposter contre le nouveau coronavirus semblent aussi sortir directement des mêmes officines car, le chamboulement sur notre quotidien est partout identique.

Toutefois, tous les échos d'ailleurs ne sont pas forcément ceux d'ici. Et pourtant, à s'y méprendre, le traitement de certains sujets par des médias sénégalais sonnent parfois comme une transposition de faits plus en prise avec les réalités occidentales qu'avec les nôtres.

Autrement dit, on copie des sujets des médias européens pour les contextualiser. Par exemple, la semaine dernière, un journal a parlé des cas de divorces à Dakar.

Et c'est pour écrire que les mesures de lutte contre la Covid-19, notamment le confinement, ont provoqué 30 demandes de divorce dans la capitale entre avril, mai et juin. Une trentaine de divorces en un trimestre sur une population de 3 millions de personnes, c'est bien insignifiant.

Un autre quotidien de la place, partant d'un classement des dix premiers sites les plus visités au Sénégal, en tire la conclusion que les Sénégalais se sont transformés subitement en consommateurs compulsifs de pornographie à la faveur du confinement.

Tout comme en France, un spot publicitaire passe en boucle dans certaines radios de la place pour sensibiliser sur les violences conjugales qui seraient en hausse à cause du confinement. Mais de quel confinement parle-t-on ? Je cherche, je ne trouve pas.

Au Sénégal, il n'y a jamais eu de confinement pour qu'on mette les taux de divorce élevés, l'explosion des recherches de sites pornos et les violences conjugales sur le dos du confinement.

Dans notre pays, aucune étude et aucune statistique sérieuse ne confirment ses occurrences. C'est du mimétisme, comme on le fait d'ailleurs sur beaucoup de sujets débattus sur la place public. Parce qu'en France, il y a des gilets jaunes, ici on crée nos gilets rouges. Ailleurs, on déboulonne des statues, à Saint-Louis on doit faire de même.

Encore une fois, sans tenir compte du contexte et des sous-bassements socioculturels voire idéologiques qui sous-tendent les actions qui nous viennent d'autres cieux.

C'est comme lorsqu'on a voulu, dans la fabrication des masques, imposer aux tailleurs le respect de la Norme sénégalaise « Ns-Qualité Sénégal » qui, en réalité, n'était que la pâle copie du guide Afnor Spec S76-001 du groupe français Afnor.

Il a fallu que certaines personnes élèvent la voix contre cette mesure pour que les autorités revoient leur copie.