Sénégal: Revendications dans la santé - And Gusseum entame son «déconfinement syndical»

Mine serrée, cache-nez au couleur rouge sang, les membres de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé (Asas), And Geusseum, sous la présidence de Mballo Dia Thiam annoncent haut et fort « un déconfinement syndical » dont le seul responsable reste « le gouvernement ».

Les maux qui ont enfanté ce réveil syndical dans une conjoncture peu favorable à un tel mouvement sont, selon Asas qui tenait un point de presse, multiples.

Après avoir expliqué tout d'abord « l'échec total » de l'État dans la gestion sanitaire de l'épidémie à Covid 19, le patron de l'Asas Mballo Dia Thiam s'est indigné profondément « de l'allongement de l'âge de retraite à 65ans juste pour une catégorie socio professionnelle du corps médical ».

Selon le syndicaliste, « c'est à la limite une provocation » et nous invitons le chef de l'État « à étendre cette mesure à tous les agents de santé et aussi la migration des personnels cotisant à I'Ipres vers le Fnr pour la démocratisation et l'humanisation de la retraite ».

Dans le même sillage, après avoir ajouté à la précédente liste de doléances « le relèvement de l'indemnité de risque de 50 000 frs à 100 000 frs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite », le président d'Asas And Geusseum n'a pas manqué l'occasion de saluer « la décision du Ministre de la Santé et de l'Action sociale détendre la prime Covid-19 aux agents de santé exerçant dans les collectivités territoriales du Sénégal ».

Tout en rappelant « au Msas l'urgence de l'extension de cette mesure aux agents de santé communautaires, toutes catégories confondues, car ils sont aussi méritants que les autres ».

Aussi, a poursuivi le président de l'Asas, « les contractuels du fonds Gavi, les médecins et infirmiers des centres de traitement (Cte) tardent à percevoir leurs pécules ou motivations».

Dans la même dynamique des doléances à l'adresse du président de la République, And Geusseum demande « la migration des personnels cotisant à I'Ipres vers le Fnr pour la démocratisation et l'humanisation de la retraite. »

Et de poursuivre : « nous invitons Monsieur le président de la République à intégrer les autres travailleurs de la santé et de l'action sociale dans le décret portant allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, le relèvement de l'indemnité de risque de 50 000 frs à 100 000 frs et son intégration dans la liquidation de la pension de retraite ».

Pour conclure, l'Asas And Geusseum a invité les populations au strict respect des mesures de préventions individuelles et collectives indiquées par les autorités sanitaires et a appelé « à plus de civisme envers les ambulances, les sapeurs-pompiers, les agents d'hygiène, les volontaires de la Croix rouge, le personnel sanitaire et les forces de l'ordre, la presse entre autres acteurs »