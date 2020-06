Afrique: 7ème Conférence Convention internationale contre le dopage dans le sport - Matar Ba plaide pour l'élaboration d'un cadre juridique protecteur et approprié

Dans le cadre d'une stratégie globale de sauvegarde de l'intégrité du sport et de l'athlète, Matar Ba a préconisé une démarche conjointe de l'UNESCO et du mouvement sportif international auprès des Etats et de l'Union africaine en vue de «l'élaboration d'un cadre juridique protecteur et approprié».

Le ministre des Sports a porté ce plaidoyer à la 7ème conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport à laquelle il a pris part hier, mardi 23 juin.

Le patron du port sénégalais pense également qu'il faut instaurer un dialogue permanent et dynamique entre «Médecine traditionnelle» et «politique de lutte anti dopage»

L e ministre des Sports du Sénégal est en faveur d'une démarche conjointe de l'UNESCO et du mouvement sportif international auprès des Etats et de l'Union africaine en vue de l'élaboration d'un cadre juridique protecteur et approprié dans le cadre d'une stratégie globale de sauvegarde de l'intégrité du sport et de l'athlète.

Matar Bâ a fait cette requête lors au webinaire ministériel hier, mardi 23 juin, autour de la thématique : «Pharmacopée traditionnelle», valeurs du sport et COVID 19 : une perspective africaine».

Une rencontre organisée dans le cadre de la 7ème conférence des parties à la Convention internationale contre le dopage dans le sport.

«INSTAURER UN DIALOGUE ENTRE MÉDECINE TRADITIONNELLE» ET «POLITIQUE DE LUTTE ANTI DOPAGE»

En sa double qualité de Ministre des Sports du Sénégal et de vice-président du Bureau de cette convention, il a estimé dans son discours liminaire que pour corriger tous ces dysfonctionnements et aléas, il est essentiel d'instaurer un dialogue permanent et dynamique entre «médecine traditionnelle» et «politique de lutte anti dopage» dans le cadre d'une stratégie globale de sauvegarde de l'intégrité du sport et de l'athlète.

«En somme, il s'agit de s'entendre sur les mesures préventives et de lutte contre l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle à des fins de dopage.

Une démarche conjointe de l'UNESCO et du mouvement sportif international auprès des Etats et de l'Union africaine pourrait être initiée, étudiée et opérationnalisée en vue de l'élaboration d'un cadre juridique protecteur et approprié à cet effet», a-t-il soutenu.

Pour Matar Ba, les Jeux Olympique de la Jeunesse (JOJ2022) pourraient être mis à contribution pour élargir et approfondir la réflexion «afin de dégager, sur cette thématique de la plus haute importance, une position commune qui engagerait toute l'Afrique».

Le patron du Sport sénégalais estime toutefois qu'il s'agit de s'entendre sur les mesures préventives et de lutte contre l'utilisation de la pharmacopée traditionnelle à des fins de dopage.

«Une réflexion prospective sur ce sujet est d'une brûlante actualité dans la perspective de prendre en charge les implications médicales, juridiques, sociales et sportives de la pharmacopée traditionnelle africaine, particulièrement en cette période de crise de COVID 19.

Les enjeux économiques de la pandémie sont tout aussi cruciaux dans quasiment tous les secteurs de la vie sociale, particulièrement dans le domaine du sport devenu, de plus en plus, un secteur qui appelle d'importants investissements», indique-t-il.

Dans cette perspective, M. Ba considére qu'il est essentiel de tout mettre en œuvre, dans ce cadre, «pour préserver la santé des athlètes, obligés, eux aussi, de réaliser de hautes performances pour conserver leur statut, mais aussi leurs sponsors».

«Inutile de mentionner que bien souvent, des athlètes, des dirigeants, des encadreurs véreux ont fait ou tenté de faire du dopage en utilisant la pharmacopée traditionnelle», indique-t-il, rappellant qu'en 1978, à l'occasion de la réunion d'Alma Ata, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu l'utilité des médecines traditionnelles pour les soins de santé primaire dans les pays du Sud et pour les besoins en médecine complémentaire ou parallèle dans les pays du Nord.

«L'Union africaine avait adopté par décision AHG/DEC 164, un plan d'actions de la décennie de la médecine traditionnelle (2000-2010) avec comme objectif majeur, la reconnaissance de la médecine traditionnelle», souligne-t-il.

LA PHARMACOPÉE TRADIONNELLE, SOURCE DE DANGER POUR LES ATHLÉTES

Poursuivant ses propos, il soutient qu'au Sénégal, pays où plus de la moitié de la population, de l'ordre de 70% à 80%, utilise la pharmacopée traditionnelle, un certain nombre de recommandations avait été émise pour la législation de la pratique de la médecine traditionnelle, la normalisation et la promotion de la pharmacie traditionnelle.

«Le Conseil Economique, Social et Environnemental avait émis un avis (l'avis n°2016.03 du 30 mai 2016) et par lequel, il recommande au Gouvernement la législation de la pratique de la médecine traditionnelle, la normalisation et la promotion de la pharmacie traditionnelle, l'immatriculation et le renforcement des capacités des praticiens.

Ces mesures et ces recommandations sont d'autant plus importantes qu'elles constituent, en vérité, une réponse opportune à la marginalisation plus ou moins prononcée dont est victime la médecine traditionnelle et ses praticiens

. Et cela, dans un contexte d'interrogation sur le système de santé d'origine occidentale dont les failles et les insuffisances n'ont jamais été aussi visibles qu'avec la COVID 19», révéle- t-il. Les conséquences d'une telle situation, n'est pas, selon le ministre des sports, sans exposer les athlétes aux dangers de la pharmacopée traditionnelle.

«Cette situation, il faut le reconnaître, tend à augmenter les dangers pour les athlètes qui peuvent être amenés à utiliser la pharmacopée traditionnelle, surtout par le fait que les mesures de protection contre les produits dopants font souvent défaut dans nos pays du Sud ; lesquels pays manquent aussi, souvent, de moyens adéquats pour lutter contre les addictions», a-t-il confié.