Tunisie: En prévision des jeux olympiques de Tokyo 2021 - Cinq judokas en stage

Retour de Fayçal Jaballah.

Après le stage de Hammamet (du 25 juin au 5 juillet), l'équipe masculine, qui prépare les deux championnats d'Afrique qualificatifs aux Jeux olympiques de Tokyo 2021, se rendra à Aïn Draham pour effectuer un stage d'oxygénation du 12 au 22 juillet. Encadrée par l'entraîneur national Slah Rekik, l'équipe sera composée de cinq judokas, à savoir Frej Dhouibi (60 kg), Moneem Mejri (60 kg), Abdelaziz Ben Ammar (81 kg), Mahmoud Senoussi (90 kg).Le cinquième judoka n'est autre que Fayçal Jaballah (plus de 100 kg) qui, après avoir arrêté pendant une année, a décidé de revenir sur scène. Et malgré cette éclipse, Fayçal Jaballah reste classé 65e mondial. Les deux joutes africaines se dérouleront le 29 novembre 2020 au Maroc et le 2 avril 2021 en Tunisie. La fédération marocaine avait proposé à son homologue tunisienne de s'échanger les dates des deux championnats, la FTJ a refusé catégoriquement.

Destination Ras Jebel

Les équipes nationales cadets et juniors ( garçons) se rendront le 29 de ce mois à Ras Jebel pour effectuer un stage consacré au travail physique qui durera jusqu'au 7 juillet prochain. Composées d'environ 40 athlètes dont certains préparent les jeux olympiques des jeunes «Sénégal 2022», les deux équipes seront encadrées par les entraîneurs nationaux, Adel Guirat et Anouar Dhiab. Par ailleurs, vingt jeunes filles (cadettes et juniors), qualifiables aux jeux olympiques des jeunes, se rendront au même lieu pour effectuer un stage de préparation physique du 2 au 10 juillet prochain sous la férule de l'entraîneur national Yosri Chouchène. Le reste des équipes féminines (cadette, junior et senior) sera soumis du 6 au 16 juillet à un stage de préparation à Ezzahra. Elles seront encadrées par les entraîneurs nationaux Béchir Khiari, Hajer Tebessi et le préparateur physique Chamseddine Lahmar.

Stage d'entraîneurs

Prévu à Tunis du 1er au 15 mars dernier, le stage de formation d'entraîneurs a été reporté au mois de mars prochain. Environ 80 entraîneurs venant de quatre continents sont attendus. Les cours de formation seront donnés par des experts désignés par la Fédération internationale de judo. On prévoit une participation massive d'entraîneurs tunisiens.

Assemblée de la FTJ

La FTJ tiendra son assemblée élective le 8 août prochain .Quatre membres fédéraux, ayant usé leurs trois mandants, céderont leurs places. Il s'agit de Hatem Natat, Dalila Ouerghi, Abdelkarim Magtouf et Kamel Dana. Une assemblée générale extraordinaire sera tenue la veille pour modifier certains règlements.