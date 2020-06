Tunisie: Le CAB s'éloigne de sa base - Cap sur Mahdia !

C'est parti pour dix jours dans la cité des Fatimides...

Les Cabistes qui traversent une période délicate à tous les points de vue sont partis, lundi dernier, dans la capitale fatimide pour y effectuer un stage bloqué de dix jours (22 juin au 2 juillet). Ce rassemblement, loin de la grogne qui agite la rue bizertine, permettra au groupe de préparer les dix matches qui restent à jouer dans l'exercice 2019-2020 dans une ambiance plus sereine. Ce sont au total 31 joueurs qui ont été convoqués pour se préparer à la lutte pour le maintien parmi l'élite.

On a appris de source proche du Club qu'il manquait à l'appel Abdelhalim Darragi, Chamseddine Samti et Fehmi Maâouani, tous trois s'exposant à des sanctions disciplinaires ! Les responsables cabistes ont donné trois jours aux «réfractaires» pour rejoindre leurs camarades avant de les rayer définitivement de la liste. Un problème de plus dont on se serait bien passé au CAB !

Que de promesses !

On n'arrête pas de multiplier les contacts ces derniers jours pour venir en aide aux Cabistes. La municipalité de Bizerte a promis, par la voie de la mairie, de doubler la subvention qui passerait à deux cent mille dinars dans les plus brefs délais. Le maire est également intervenu auprès du ministre de l'Energie pour une aide plus conséquente de la part de la Stir au profit du CAB. Espérons que tous ces efforts conjugués ne seront pas vains ! Il est vrai qu'on a besoin, plus que jamais, de soutenir ce grand Club du Nord dans cette situation critique.

Voici par ailleurs la liste des joueurs appelés à se tenir prêts pour faire sortir le CAB du purgatoire : Ali Ayari - N. Mathlouthi - Wael Ben Ammar - W. Bousnina- Yassine Kchok - Raed Derbali - M. Sahraoui - Ali Machani - W. Jabbari - Khalil Sassi - Chiheb Ben Frej - Hamadi Kilani - Elyès Dridi - Habib Yeken - Abdelkhalek Yeken - Hatten Baratli - Gabriel Kack - Alaa Dridi - Youssoufa - Chris Junior - Zied Ounalli - Dimili Boulink - Sélim Jendoubi - Adem Rjaibi - Mouhib Aouina - Mouâadh Saâdaoui - Mohamed Askri - Othman Saidi - Taïeb Ben Zitoun - Maher Argui - Rayen Jemili.