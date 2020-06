Tunisie: Volley-ball | La CAVB décide - La CAN cadets en Tunisie

La Tunisie renoue avec l'organisation de cette compétition africaine quatre ans après. Elle est qualificative au Mondial 2021.

Seul un des quatre Championnats d'Afrique des nations des jeunes et qualificatifs pour les mondiaux 2021 vient de connaître le lieu et la période de son déroulement. Il s'agit de celui des cadets. Le choix de l'instance africaine de volley-ball s'est porté sur la Tunisie en tant que terre d'accueil de l'épreuve qui aura lieu du 25 octobre au 5 novembre 2020.

Lancée en 1992, et tenue tous les deux ans, la CAN cadets 2020 en sera à sa quinzième édition, la septième sur le sol tunisien.

Lors de ses quatorze participations, la Tunisie s'est taillé la part du lion avec huit titres et a souvent été présente sur le podium. Ces performances éclatantes ont permis à nos cadets de prendre part à onze championnats du monde de la catégorie.

Le meilleur résultat réalisé remonte au Mondial 2009 en Italie avec la sixième place.

Les choses étant précisées pour la CAN cadets, la présence sera restreinte en perspective, ne dépassant pas les habitués à l'épreuve. Le staff technique national composé de Achraf Ben Salem et Rachid Torkhani a réalisé un travail volumineux et diversifié permettant à l'équipe d'acquérir une forme et une solidité remarquables.

Du rythme et de l'intensité

Le premier rassemblement a eu lieu du 15 au 21 juin. La préparation en sera à sa seconde semaine à partir du 24 et jusqu'au 30 juin. Le gros du travail est consacré au volet physique. Il en sera de même pour la première semaine de juillet, au terme de laquelle l'équipe abordera le volet technique. Elle aura à disputer une série de matches d'application face à l'équipe nationale juniors et des matches amicaux contre certains clubs de la Nationale A qui devront reprendre les entraînements début juillet.

Notons que le terrain central du centre national de volley-ball à Kélibia accueille également les entraînements des sélections juniors garçons, juniors filles et cadettes, en attendant de connaître les dates et les lieux de la CAN de chaque catégorie.

M. Adel Ridène, directeur du Centre national, est satisfait du bon déroulement des entraînements quotidiens de toutes les équipes, d'autant que toutes les commodités sont offertes dans les différents pavillons de ce prestigieux complexe sportif.

Autorités régionales, locales, Ftvb et direction du centre s'associent pour que les préparatifs des jeunes soient au niveau des attentes.

Voici, par ailleurs, la nouvelle composition du staff technique pour chaque catégorie de jeunes:

- Juniors garçons : Hédi Karray et Zied Gabsi

- Cadets : Achraf Ben Salem et Rachid Torkhani

- Juniors filles : Lotfi Ben Slimène et Habib Belhadj Amor.