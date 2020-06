Cameroun: Fréquentation des hôpitaux - Un grand défi à l'heure du COVID-19

La stigmatisation est la principale raison de la baisse de la fréquentation des hôpitaux publics depuis trois mois.

Les hôpitaux publics de la ville de Douala connaissent une cure d'amaigrissement sur le plan financier à cause de la stigmatisation dont ils sont victimes depuis trois mois. La plupart des services ont été désertés par les malades. Mêmes pour les pathologies qui nécessitent un suivi particulier, on note l'absence des patients. La psychose s'est emparée de la population de Douala. La principale accusée de cette situation est la crise sanitaire qui prévaut dans le monde et au Cameroun, la pandémie de Covid-19 qui sévit. Beaucoup de personnes préfèrent se soigner à la maison et arrivent quand le pronostic vital est engagé. Gilbert T est un exemple. Pendant trois jours, le jeune homme a fait une fièvre au dessus de 39. Sa mère, infirmière de profession, a décidé de lui administrer les soins à domicile. Sauf qu'au quatrième jour, la situation s'est aggravée et Gilbert à été transporté dans une formation sanitaire privée.

Pour le Pr Emile Mboudou, directeur général de l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala (Hgoped), cette situation difficile que vivent les formations sanitaires malgré les efforts du gouvernement, est en partie liée au fait que les hôpitaux publics comme celui dont il a la charge ont été désignés pour prendre en charge les malades du Covid-19. Il y a aussi la méconnaissance du virus et de la maladie. « Nous avons perdu plus de 40% de notre clientèle dont les services phares sont la maternité et la pédiatrie. Le service croule sous le poids de l'absence d'activité, ce qui est assez délétère pour les finances de l'hôpital ». Cette stigmatisation qui n'est pas justifiée, a-t-il insisté.

Le Dg poursuit : « Déjà en temps normal, les finances des hôpitaux ne sont pas toujours faciles, nous n'avons pas d'activité commerciale ». De plus, avec la baisse des recettes douanières et fiscales, selon lui, le gouvernement essaie de faire le maximum, sauf qu'ils ne peuvent plus fonctionner à plein régime, comme c'était le cas. Le Pr Mboudou a également indiqué qu'ils s'accrochent encore mais ne sont pas sûrs de tenir encore longtemps. D'après lui, il faut sensibiliser, rassurer.

L'hôpital Laquintinie de Douala, n'est pas mieux loti. Le 26 mai 2020, Louis Richard Njock, le directeur, avait estimé la chute des recettes hospitalières à près de 70%.