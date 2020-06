Congo-Kinshasa: COVID-19 - Le déconfinement progressif de la Gombe soumis à des préalables

Le gouvernement insiste sur le respect des gestes barrières édictés selon les recommandations de l'OMS et la cellule de riposte ainsi que sur le maintien de la fermeture de certaines activités dont le grand marché, les écoles, les universités, les bars et discothèques, les églises, etc.

Les autorités congolaises ont fixé au 29 juin le début du déconfinement progressif de la commune de Gombe, considérée comme l'épicentre de la pandémie. Mais, selon le compte-rendu de la réunion présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga fait par le porte-parole du gouvernement, Jolyno Makelele, ce déconfinement est soumis à des préalables.

Le plan de déconfinement établi prévoit que les entreprises, les banques, les magasins, les supermarchés, les entreprises de télécommunication, les établissements, services et institutions publics, les sociétés commerciales et industries, ainsi que les restaurants et cafés seront les premiers à reprendre les activités. Le rehaussement des effectifs dans les cabinets ministériels est également parmi les priorités.

Cette reprise d'activités est, par ailleurs, soumise au respect des gestes barrières mis en place par les autorités sanitaires conformément aux directives de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Comité multisectoriel de lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans le nombre de ces gestes barrières, il y a notamment la désinfection des lieux, la pose des barrières et des dispositifs de lavage des mains devant chaque magasin et la prise de température. Il est également recommandé le port obligatoire des maques, la distanciation physique, le réaménagement des horaires, les dispositifs de nettoyage des lieux après fermeture, le suivi de l'état de santé du personnel, le renforcement de la communication et de la sensibilisation ainsi que la multiplication des points de contrôle et d'information dans toutes les communes de la capitale.

Dans le cadre de ce déconfinement, l'autorité a décidé de la levée des barrières à l'entrée de la commune de la Gombe, alors que pour le transport, les mesures de distanciation et du port obligatoire des masques restent de mise. Le marché central et les commerces avoisinants, dans un rayon de 150 m, resteront, eux également fermés. Seront encore maintenus la fermeture des discothèques, bars, terrasses, écoles, universités et instituts supérieurs ainsi que les églises et les stades. Les mesures prises en ce qui concerne l'organisation de deuils dans les salles et la gestion des obsèques restent également maintenues. Aussi le gouvernement a-t-il prohibé le commerce et restaurants communément appelés malewa.