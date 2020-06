Afrique: Bechar/COVID-19 - Plus de 270 artistes ont bénéficié des aides financières

Bechar — Quelque 277 artistes de la wilaya de Bechar ont bénéficié d'aides financières octroyées par le ministère de la Culture au profit des gens du métier dont les activités ont été suspendues en raison de la pandémie du Covid-19, a-t-on appris mardi du directeur local du secteur de la culture Abdelkader Jenaihi Jenaihi.

"Nous avons procédé dans le cadre des mesures de soutien aux artistes et autres acteurs du métier à l'octroi d'aides financières à ces derniers issus des différentes collectivités de la wilaya", a précisé à l'APS M. Jenaihi Jenaihi.

"Ces aides ont été favorablement accueillis par les artistes dont les activités ont été suspendus en raison de la propagation du nouveau coronavirus", a indiqué le responsable du secteur.

De son côté, le responsable du secrétariat local de l'Union régionale des artistes du sud et de l'art du Sahara (URASAS), Mohamed Kiriti, a salué l'initiative du ministère de la Culture qui "démontre un réel intérêt du secteur à apporter aide et soutien aux artistes de la région du sud".

"Nous souhaitons la poursuite des efforts du ministère de la Culture dans la promotion des activités des artistes et autres acteurs culturels de la région dans le Sud-ouest du pays par le renforcement de la présence de l'Office national des droits d'auteurs et droit voisin (ONDA), la création d'une manifestation dédiée aux chants et musiques pour la pérennisation des styles et arts musicaux locaux et offrir un autre espace d'expression aux jeunes talents", a souligné le responsable du secrétariat local de l'URASAS, qui est également auteur-compositeur et chanteur.

"Nous souhaitons aussi, à l'avenir, une grande participation des artistes et musiciens dans le sud du pays aux différentes manifestations nationales et internationales initiées par le ministère de la Culture et ce, dans l'unique but de promouvoir les différentes facettes des arts des régions sahariennes du pays", a fait savoir le responsable du secrétariat local de l'Union régionale des artistes du sud et de l'art du Sahara, une association qui regroupe une centaine d'artistes des wilayas dans le Sud-ouest du pays.(