Algérie: Conseil de la Nation - Reprise lundi des travaux en plénières

Alger — Le Conseil de la nation reprendra lundi prochain ses travaux en plénières consacrées à la présentation et le débat du texte de loi portant institution du 8 Mai Journée nationale de la mémoire et du texte de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017, a indiqué mercredi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

Le débat se poursuivra durant l'après-midi de la même journée et sera suivi par la réponse du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit aux points soulevés par les sénateurs, a précisé la même source.

La plénière de la matinée du mardi 30 juin sera consacrée quant à elle à la présentation et au débat du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2017, suivi de la réponse du ministre des Finances aux points soulevés par les membres du Conseil.

Les deux textes seront soumis au vote lors d'une plénière prévue l'après-midi du même jour.

L'élaboration de l'ordre du jour des plénière s'est fait lors d'une réunion du Bureau du Conseil présidée par Salah Goudjil, président par intérim du Conseil de la nation et élargi aux présidents des groupes parlementaires et au contrôleur parlementaire.

Concernant la programmation relative aux activités législatives, le Bureau du Conseil a renvoyé, au cours de la même réunion, le texte de loi portant institution du 08 Mai, Journée nationale de la mémoire, à la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'Homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, et le texte de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2017 à la commission des affaires économiques et financières.

A noter que le ministre des Moudjahidine et des Ayants Droit présentera le projet de loi relatif à la Journée nationale de la mémoire devant la commission des affaires juridiques le jeudi après-midi.

Outre l'élaboration de l'ordre du jour des plénières pour la période allant du 29 juin au 02 juillet 2020, la réunion du Bureau a été consacrée à la répartition des tâches entre les membres du Bureau conformément au Règlement intérieur du Conseil.

A l'entame de la réunion, le Président du Conseil de la nation par intérim a tenu à présenter en son nom personnel et au nom des membres du Conseil ses remerciements les plus chaleureux et sa profonde gratitude aux membres du Bureau ainsi que les présidents de Commissions permanentes dont le mandat au sein de ces structures est arrivé à terme.

Comme il a adressé ses félicitations aux nouveaux membres du Bureau et à travers eux à tous les nouveaux responsables des structures internes pour la confiance placée en leurs personnes par leurs pairs.

Invitant à l'occasion à consacrer l'esprit du travail collégial et à faire preuve de persévérance dans un cadre de concertation, de coordination et de complémentarité institutionnelle, au service de l'Algérie, présent et avenir, et concrétiser les objectifs de l'étape de manière à mettre en place les jalons de la nouvelle République pour l'édification de laquelle le Président Abdelmadjid Tebboune s'est engagé.

Par le suite, conformément aux dispositions de l'article 14 du Règlement intérieur du Conseil de la nation, le président du Conseil par intérim a chargé les membres du Bureau des tâches suivantes:

- M. Djabri Ghazi, en sa qualité de vice-président du Conseil de la nation chargé des affaires législatives et des relations avec le Gouvernement et l'Assemblée populaire nationale (APN),

- M. Hamid Bouzekri en sa qualité de vice-président du Conseil de la nation chargé des affaires administratives et financières ainsi que du suivi des affaires des membres du Conseil et de la régulation des relations des membres avec les autres institutions de la République,

- M. Laid Hadji, en sa qualité de vice-président du Conseil de la nation chargé des affaires étrangères,

- Mme Louiza Chachoua en sa qualité de vice-président du Conseil de la nation chargée du suivi de l'activité sur le terrain et les activités relatives à la promotion et à la consolidation de la culture parlementaire ainsi que des relations publiques.