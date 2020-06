Algérie: "Les yeux de Mansour" du romancier Ryad Girod publié aux Etats-Unis

Alger — Le roman "Les yeux de Mansour" de l'écrivain algérien Ryad Girod a été traduit et publié aux Etats-Unis sous le titre "Mansour's Eyes", annonce l'éditeur américain "Transit Books" sur son site de vente en ligne.

Le roman dans sa version traduite vers l'Anglais par Chris Clarke n'est pour le moment disponible à la vente qu'en format numérique alors que le livre en version papier est quant à lui annoncé pour le 14 juillet prochain.Sorti en Algérie en 2018 aux éditions Barzakh, "Les yeux de Mansour" avait reçu le Grand Prix Assia Djebar du roman avant d'être publié en 2019 en France.

Condamné à mort pour hérésie, Mansour, innocent et coupable à la fois, illustre la figure sacrificielle et convoque les grands maîtres soufis dans une longue marche funèbre relatée par son ami et qui va d'une histoire d'amour atypique et innocente vers une mise à mort publique.

Né en 1970 à Alger où il vit et travaille, Ryad Girod est professeur de mathématique, il a enseigné à Ryad et à Paris. Il est l'auteur de deux récits "Ravissement" (2008) et "La fin qui nous attends" (2015).