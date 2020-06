Algérie: Le général-major Chanegriha reçu par un haut responsable du ministère russe de la Défense

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a été reçu, au deuxième jour de sa visite à la Fédération de Russie, par le colonel-général Fomine Alexandre Faslivitch, sous-ministre de la Défense russe, à qui il a remis une lettre du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'attention de son homologue russe, Vladimir Poutine, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Lors de cette rencontre, tenue au siège du ministère russe de la Défense, les deux parties ont abordé "les moyens propices à la promotion des relations bilatérales entre les deux armées et les deux pays, et au développement de la coopération militaire à travers l'échange d'expériences. Une coopération entre les deux armées, algérienne et russe, valorisée par les deux parties au regard de son extrême importance", précise la même source.

Pour sa part, le sous-ministre de la Défense russe a affirmé que son pays "œuvre continuellement à développer ses relations avec l'Algérie, partenaire stratégique de grande importance, et ce au service des intérêts des deux pays, des deux armées et des deux peuples".

Les membres de la délégation algérienne accompagnant le général-major Chanegriha et de hauts conseillers auprès du ministre russe de la Défense ont pris part à cette rencontre.

En marge de cette audience et en l'honneur de la participation distinguée de la délégation algérienne aux festivités officielles de la commémoration du 75e anniversaire de la Victoire à la Grande Guerre Patriotique de 1941-1945, festivités "de grande importance pour le peuple et le gouvernement russes et qui se sont déroulées dans des conditions exceptionnelles", le colonel-général Faslivitch, a remis la médaille du 75e anniversaire de la Victoire sur le Nazisme, au général-major Chanegriha, "en symbole de la portée des relations entre les deux pays et les deux armées".

Le général-major Chanegriha avait assisté dans la matinée aux festivités officielles de la commémoration du 75e anniversaire de la Victoire à la Grande Guerre Patriotique de 1941-1945, honorant l'invitation du général d'armée Choïgou Sergueï Koujouguévitch, ministre de la Défense de la Fédération de Russie.

L'impressionnant défilé militaire qui a été organisé à la Place Rouge au centre de la capitale Moscou a vu la participation de près de 14.000 soldats de différentes divisons et régiments militaires, des forces aériennes russes avec plus de 75 avions de combat et hélicoptères de l'époque et avec les matériels militaires russes les plus modernes, ajoute le communiqué.