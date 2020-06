Angola: Reconnaissance de la liberté religieuse pour l'équilibre social

Luanda — La secrétaire d'État aux Droits de l'homme et à la Citoyenneté, Ana Celeste Januário, a reconnu mercredi la liberté de religion comme une pierre angulaire de l'équilibre, dans un monde de concurrence entre les croyances, les idéologies et les différentes approches philosophiques.

S'exprimant à Luanda à l'ouverture du Séminaire sur les droits de l'homme, la liberté et la religion, organisé par le Ministère de la Justice et des Droits de l'homme, il a déclaré que la liberté de religion permet la coexistence de différentes croyances, protège les personnes vulnérables et aide à négocier les conflits.

"Nous comprenons que la liberté religieuse est vitale pour ceux qui ont la foi, mais surtout pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et pour ceux qui ne veulent pas s'impliquer sur le sujet", a-t-elle souligné.

Il a souligné que l'Exécutif est déterminé à normaliser la situation religieuse dans le pays et qu'il existe un département ministériel spécifique, en plus de l'Institut national des affaires religieuses.

"Ces institutions jouent un rôle fondamental, approuvant un ensemble de mesures visant à sauvegarder l'exercice de la liberté de religion, de culte et de croyance", a-t-elle affirmé.

Selon la secrétaire d'État, la liberté de religion est liée à une série d'avantages économiques, civiques et de santé publique, car dans une perspective individuelle, les religieux ont une meilleure vie de famille et des mariages plus solides.

Le séminaire visait à sensibiliser la société à la liberté de religion, du point de vue des droits de l'homme, à promouvoir le dialogue avec la communauté musulmane et une culture des droits de l'homme.

L'événement a couvert des sujets tels que: "Dignité et citoyenneté", "Liberté de religion et droits de l'homme" et "La religion musulmane, les dogmes et la vision du monde".

Des techniciens des différents départements ministériels qui composent la Commission intersectorielle pour la préparation des rapports nationaux sur les droits de l'homme (CIERNDH) et des représentants de la Communauté islamique d'Angola y ont participé.