Angola: La diversification de l'économie nécessite une relance de la recherche scientifique

Huambo (Angola) — La politique et la stratégie du gouvernement angolais, basées sur la diversification de l'économie, en misant sur l'agriculture, appellent à la nécessité urgente de redimensionner l'Institut de recherche agricole (IIA), avec la création de conditions objectives capables de garantir la relance de la recherche scientifique.

Cette appréciation est du directeur général adjoint pour le secteur technique de l'IIA, Amílcar Mateus de Oliveira Salumbo, dans des déclarations à l'ANGOP, soulignant que les conditions objectives de l'institution sont inférieures à celles souhaitées afin qu'elle puisse contribuer au développement du secteur agraire dans le pays.

De même, il a évoqué la nécessité de renforcer ls disponibilité financière, ses moyens techniques, son équipement et ses ressources humaines qualifiées afin de fournir des recherches scientifiques qui contribuent à dynamiser l'agriculture et, par conséquent, à atteindre les objectifs de diversification économique. Dans le domaine financier, Amílcar Mateus de Oliveira Salumbo a indiqué que, bien que le statut organique de l'IIA consacre une indépendance, dans la pratique, il a toujours dépendu du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, qui, d'une certaine manière, empêche l'exécution de ses projets.

En ce qui concerne les ressources matérielles, il a déclaré que l'IIA a besoin, avant tout, de moyens mécaniques: tracteurs et transports, ainsi que de la réhabilitation et du rééquipement des laboratoires pour pouvoir s'adapter et suivre les processus, procédures, techniques et littérature, de plus en plus sophistiqués dans le secteur agraire.

Le directeur général adjoint a indiqué que l'institution est également aux prises avec le manque de techniciens, car de nouveaux travailleurs n'ont pas été admis depuis longtemps pour remplacer ceux qui partent à la retraite.

Pour cette raison, l'Institut de recherche agronomique, avec 11 stations à travers le pays, manque de nombreux techniciens qualifiés, mettant l'accent sur les spécialistes en chimie, biochimie, statistiques, ingénieurs mécaniciens, météorologues et autres qui peuvent faire fonctionner le système dans son ensemble.

L'Institut de recherche agricole (IIA) a été créé le 25 octobre 1961 dans le but de produire des connaissances scientifiques dans le domaine de la recherche agronomique, y compris l'étude des sols et du climat, la création, l'introduction et l'adaptation de variétés végétales plus productives et de qualité supérieure, adéquation et méthodologies appropriées pour mener de telles études, entre autres.

L'institution compte 11 stations installées dans les provinces de Huambo (siège), Cabinda, Luanda, Cuanza Sul, Benguela, Cuanza Norte, Malanje, Huíla, Namibe, Uíge, chacune représentant une zone agro-écologique.