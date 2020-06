Congo-Kinshasa: COVID-19 - Les effets des mesures contre la pandémie vont perdurer

Le déconfinement partiel de la commune industrielle de la Gombe ne jettera pas les bases d'une reprise des activités économiques. En effet, d'autres mesures complémentaires s'avèrent indispensables pour la relance économique, notamment la création d'un fonds de soutien pour le monde des affaires.

La fermeture de la Gombe durant plus de trois mois a suscité de nombreuses réactions dans le milieu des affaires en RDC. Pour cause, cette commune représente indiscutablement le centre des affaires de la capitale, Kinshasa. Pour la Fédération des entreprises du Congo (FEC), la crise économique et financière est bien là. En plus d'une ouverture de la Gombe pour redynamiser l'activité économique, il convient également d'inciter les autorités RD-congolaises à comprendre que le pays n'a d'autre choix que de vivre avec la covid-19 comme dans le reste du monde. Une telle attitude devrait aider la mise en œuvre des politiques nationales aux effets moins dévastateurs sur l'économie nationale.

Selon la FEC, les effets des mesures draconiennes contre la covid-19 prendront du temps à s'estomper. Et les chiffres disponibles peuvent attester du gouffre dans lequel se trouve actuellement l'économie nationale. Beaucoup d'industries tournent actuellement au ¾ de leurs capacités normales. L'on compte aujourd'hui six secteurs d'activités fortement touchés directement par la covid-19. Parmi eux, il y a bien entendu la manufacture (production des boissons alcoolisées ou non, etc.), la vente des billets par les compagnies aériennes, etc. L'interdiction des vols et la limitation de la mobilité des personnes et services sont responsables directement de ce décrochage.

Par ailleurs, la FEC parle également des effets de la covid-19 sur l'entrepreneuriat. 21 % d'entreprises ont arrêté leurs activités à la suite de la covid-19, 41 % ont suspendu leurs investissements et 14 % ont enregistré des pertes sur leurs activités évaluées à plus de 75 % du chiffre d'affaires de l'année précédente. L'on ne compte plus les licenciements dans les entreprises. .Au moins 16 % des entreprises ont suspendu les contrats de travail avec leur personnel et 21 % sont restés avec moins de la moitié des effectifs. Cette situation conduira forcément à un manque à gagner car l'Etat RD-congolais ne pourra pas espérer mobiliser davantage ses recettes pour l'exercice 2020.