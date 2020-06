Congo-Brazzaville: Disparition - Gilbert Chastel Tsinga a tiré sa révérence

Journaliste, présentateur, animateur et producteur d'émission, Gilbert Chastel Tsinga est décédé le 22 juin à l'hôpital général de Loandjili des suites d'une courte maladie.

Rigoureux, exigeant et souriant tels sont les principaux traits caractéristiques de Gilbert Chastel Tsinga qui, durant sa longue et riche carrière, a suscité l'admiration et le respect. Passionné du micro, Chastel a été à Radio Congo dans les années 90 où il s'est s'illustré en présentant les journaux parlés avant d'être nommé coordonateur des journaux. Les auditeurs de la chaîne nationale n'ont pas oublié la voix tonique et les envolées lyriques de Chastel qui, à la même époque, sera l'animateur patenté de l'émission « Cœurs religieux », laquelle émission a fait la gloire de nombreux chantres et adorateurs de la musique religieuse. À Pointe-Noire, dans les années 2000, Chastel Tsinga évolue à Radio Congo Pointe-Noire où il sera nommé plus tard rédacteur en chef.

En 2006, Chastel Tsinga sera le premier rédacteur en chef de la chaîne de radio et télévision DVS+. Dans ce média privé, les auditeurs l'ont apprécié à travers l'émission sportive hebdomadaire « La Ronde des stades » mais aussi le « Show du samedi soir » animé dans la cour de DVS+. Très proche du milieu religieux, Chastel Tsinga a aussi dirigé la radio du centenaire, média de l'Église évangélique du Congo et la Voix de l'orthodoxie. Après s'être mis en retrait des médias pendant quelque temps, Chastel est revenu sur les ondes en produisant avant sa mort les émissions « Cultura », « 62 Foot » et « Parlons-en » à Radio Congo Pointe-Noire. Adieu Chastel, que la terre te soit légère.