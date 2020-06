Sénégal: Reprise des cours dans les écoles élémentaires publiques de Sicap Liberté - Le directeur du financement du ministère de l'agriculture offre 1000 masques et 12 thermo flashs

Le directeur du financement et du partenariat avec les organisations au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural a procédé ce matin à la remise de 1000 masques et 12 thermo flashs au profit des quatre écoles élémentaires publiques de la commune de Sicap Liberté. Pour Serge Malou cette action s'inscrit dans le cadre d'accompagner les autorités éducatives, les élèves et leurs parents pour la reprise normale des cours.

L'école élémentaire liberté VI 4 a reçu ce matin Serge Malou. Ce dernier remettait un lot de 1000 masques et 12 thermo flashs aux autorités éducatives de la commune de Sicap Liberté. « Ce geste traduit un acte purement social pour accompagner la décision de l'Etat concernant la reprise des cours dans les classes d'examen », dit d'emblée le membre de la cellule des cadres de l'Alliance pour la République (Apr).

En ce sens, ajoute le directeur du financement et du partenariat avec les organisations au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, « j'ai pensé à soutenir les écoles de la commune en les octroyant 1000 masques dans le cadre de notre programme un élève un masque et trois (3) thermo flashs pour chaque établissement». M. Malou souligne également que cette action participe à l'effort de guerre collective lancée par l'Etat mais cela vise notamment à accompagner les élèves qui constituent une couche très vulnérables au niveau local.

Pour sa part, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Grand Dakar s'est « réjoui de l'acte posé par directeur du partenariat et du financement monsieur Malou ». Abdoulaye Wade de poursuivre : « il est retourné au royaume d'enfance pour offrir 1000 masques et 12 thermo flashs pour les quatre (4) écoles élémentaires publiques dans la commune de Sicap Liberté ». Dans cette lancée M. Wade dit « apprécier, à sa juste valeur, ce geste de haute facture ».

Cette cérémonie de remise de dons a notamment constitué une vitrine à l'inspecteur de l'éducation et de la formation de rassurer qu' « aujourd'hui toutes les structures sont prêtes pour une reprise normale des cours à Grand Dakar ». Abdoulaye Wade soutient enfin qu'il est temps, au Sénégal, qu'on commence à partager les réussites, les bonnes choses et que chaque sénégalais essaie de voir comment faire pour contribuer à l'effort de développement.