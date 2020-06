Madagascar: Stade Barea Mahamasina - Des dons pour les employés malagasy

Les travaux de construction du « Kianja Barea » avancent. Initialement prévue le 21 juin dernier, la livraison de la première phase des travaux devrait encore attendre.

Avec les mesures liées à la lutte contre la propagation du coronavirus, les employés du China State Construction Engineering Corporation respectent les consignes sanitaires. Et en cette période de fête nationale, les employés malagasy restent confinés à Mahamasina dans l'objectif de protéger leurs familles. Pour ce faire, la société a décidé de remettre des dons pour leurs familles en leur offrant 20 kg de riz, 2 litres d'huile et des savons. « On essaie de garantir les revenus des employés.

Les travaux accusent des retards causés surtout par le covid-19 et la fermeture des frontières, mais, respectent les normes de la FIFA » a expliqué, Lin Kaicheng, directeur général du projet. La première phase du projet qui consiste à la construction d'une tribune avance, et les structures sont déjà visibles. « On va essayer de terminer les travaux du Stade Barea le plus tôt possible, mais, on a déjà demandé un rallonge à cause de la crise du coronavirus.

Les ingénieurs du bureau d'études ne sont pas encore arrivés au pays et là, on est obligé de travailler sur téléphone et la visioconférence, pourtant il y a beaucoup de discordances entre le dossier et la réalité sur terrain. Nous attendons l'ouverture des frontières pour qu'ils puissent rejoindre le pays » , a continué le directeur du projet. Plus de 300 employés malagasy et 80 chinois travaillent sans relâche jour et nuit à Mahamasina.