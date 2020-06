Madagascar: Industrie automobile - Andry Rajoelina lance la marque GasyCar

» Le développement de Madagascar ne peut pas attendre. Nous devons produire localement tout ce dont nous avons besoin « . Au lendemain de l'inauguration officielle du Laboratoire d'Analyses Médicales Malagasy (LA2M), le président Andry Rajoelina lance l'industrie automobile GasyCar.

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée au Centre de Conférence International d'Ivato, le Chef de l'Etat a révélé une nouvelle marque automobile considérée comme l'un des projets phares du régime. Et ce, dans la mesure où c'est la première fois depuis soixante ans d'indépendance que Madagascar dispose d'une usine produisant des types de véhicules comme des SUV, des pick-up et des berlines, mais aussi des scooters et des motos routiers. Le logo de GasyCar représente une tête de zébu, ce projet ambitionne de promouvoir l'industrie « Vita Malagasy ». A entendre les explications d'Andry Rajoelina, GasyCar est une joint-venture composée d'entreprises allemandes et chinoises, mais l'Etat Malagasy reste l'actionnaire majoritaire dans ce projet. L'objectif consiste à l'industrialisation de Madagascar, mais aussi, à promouvoir la création d'emplois. Selon ses dires, les cadres au sein de cette entreprise seront Malagasy.

Unité de montage. Par ailleurs, des designers et des ingénieurs travaillant dans des grandes industries automobiles à l'étranger seraient prêts à rentrer au pays pour apporter leur savoir-faire, et intégrer l'équipe de GasyCar. Lors de cette cérémonie, le Chef de l'Etat a expliqué que la mise en place de cette usine se fera en trois étapes. Dans un premier temps, le projet consiste à l'installation d'une unité de montage qui rassemblera des pièces venant d'Allemagne et de la Chine.

Cette unité sera opérationnelle cette année même. Viendra ensuite l'installation des points de vente au pays pour la commercialisation. Mais l'objectif final du projet est d'instaurer à Madagascar, une usine de fabrication de voitures et de motos » vita Malagasy « . Le président Andry Rajoelina annonce que cette usine de fabrication sera mise sur pied d'ici trois ans. Actuellement, les responsables sont en train de chercher un local pour abriter l'usine. S

ur le long terme, Madagascar pourrait ambitionner d'exporter vers l'Afrique, a-t-il déclaré. L'équipe des motards de la Police nationale est la première bénéficiaire de la marque GasyCar. Hier, le président Andry Rajoelina a remis 100 motos pour la Police. Ces dons seront présentés lors du défilé militaire du 26 juin, a annoncé le ministre de la Sécurité Publique.