Angola: La Commission économique analyse la proposition révisée de l'OGE 2020

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a analysé, mercredi, la proposition de Loi révisée sur le Budget général de l'Etat (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2020, dont les revenus sont estimés à 10. 407. 065. 675. 060, 00 kwanzas (dix billions quatre cent sept milliards, soixante-cinq millions, six cent soixante-quinze mille et soixante kwanzas).

Le chiffre comprend des dépenses fixées au même montant, pour la même période, sur la base du prix de référence de 33 dollars US le baril de pétrole, selon un communiqué diffusé à la presse à l'issue de la réunion, dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

La note souligne que la révision de l'OGE 2020 découle de la nécessité d'ajuster le montant actuel des revenus et des dépenses aux conditions imposées par le contexte économique mondial et national actuel, caractérisé par le fort impact négatif de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Approuvé par le Parlement en décembre dernier, l'OGE 2020 prévoyait des dépenses et des revenus d'un montant de 15.875.610.485.070,00 kwanzas (quinze billions, huit cent soixante-quinze milliards et six cent dix millions quatre cent quatre-vingt-cinq mille et soixante-dix kwanzas).

L'Exécutif a préparé l'OGE 2020 en supposant un prix moyen du baril de pétrole brut de 55 dollars, un taux d'inflation de 24% et une croissance réelle du produit intérieur brut (PIB) de 1,8%.

La Commission a également examiné le projet de loi sur la viabilité des finances publiques, qui établit les règles et instruments régissant la mise en œuvre de la politique budgétaire de l'État et la gestion des finances publiques, orienté vers la stabilité et la viabilité budgétaire et financière, en mettant l'accent sur croissance économique inclusive et durable et création d'emplois.

La réunion a également approuvé un diplôme qui établit le régime juridique applicable à l'émission des factures, par les acheteurs de biens et services, en remplacement de leurs fournisseurs, transporteurs de marchandises ou prestataires de services.

Le communiqué indique que le diplôme juridique s'applique aux entités ayant leur résidence fiscale en Angola, avec comptabilité et que, dans l'exercice de leurs activités économiques, acquièrent des produits des secteurs agricole et forestier sur le territoire national.

La mesure est également applicable dans les secteurs de l'aquaculture, de l'apiculture, de la volaille, de la pêche, de l'élevage et dans l'acquisition de tout service, dans les cas où la transmission est effectuée par des personnes physiques n'ayant pas la capacité d'émettre des factures ou des documents équivalents.