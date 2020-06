Tunisie: Le blé qui lève au CSS - La relève est assurée

Sept jeunes issus du CDF sfaxien ont été incorporés au cours du test face à l'Etoile du Sahel.

Battu par l'Etoile Sportive du Sahel en amical, le Club Sportif Sfaxien a cependant laissé entrevoir des signes encourageants et un net regain de vitalité grâce à l'incorporation d'une «joyeuse fratrie de jeunes», tous issus du cru sfaxien.

Et à cet effet, Fathi Jebal n'a pas caché sa satisfaction et son enthousiasme: «Après une longue période de repos actif, nous avons tenu le coup physiquement, et les joueurs revenant de blessures diverses n'ont pas manqué de monter progressivement en régime. Ce test a été bénéfique et instructif à plus d'un titre. Je note particulièrement la bonne tenue d'ensemble des jeunes lancés dans le grand bain. Avec du métier, de l'éxpérience et plus de temps de jeu, ils graviront les marches menant à l'excellence. Le CSS est en passe de retrouver sa vertu première, celle d'un club formateur, sorte de pépinière de talent et pourvoyeur de l'équipe nationale. J'en suis convaincu. Vous savez, par le passé, le CSS a révélé les Agrebi, Dhouib, feu Akid, les frères Trabelsi, Abdelmoula, Soudani, Dalhoum, Ouanès, Feu Gaied, les frères Najjar, Jerbi et tant d'autres qui ont fait les beaux jours du club phare du sud», a lancé le technicien Fathi Jebal. C'est forcément prometteur, tout bénéfice pour l'avenir.

Alternative à Hamza Mathlouthi

Toujours volet nouvelle génération aux portes de l'équipe A, les sept jouvenceaux alignés face à l'ESS occupent les bases arrière et le front de l'attaque (cinq défenseurs et deux attaquants). Il s'agit des latéraux droits, Ahmed Sallemi et Oussama Bahri, de l'arrière gauche, Ghassen Bedaa, de l'axial Alaa Gheram et du pivot Abdallah Ameri. Les deux attaquants sont Achraf Habassi et Ghariani : «Nous tentons d'anticiper et de dénicher une alternative fiable à Hamza Mathlouthi. A cet effet, les Sallemi et Bahri ont marqué des points sur le flanc droit», a précisé Jebal. Le timonier du CSS a aussi abordé le délicat dossier relatif à l'attaquant Alaa Marzouki, précisant que ce dernier ne fait plus partie de son groupe. Le technicien sfaxien attend aussi le retour de l'Egyptien Sayed et l'Algérien Békir dans le giron du club.

Cinq autres revues d'effectif

Après avoir rencontré l'ESS, l'équipe sfaxienne disputera encore cinq matches amicaux. Samedi 27 juin, le CSS se mesurera à la JSK à Sousse. Puis, lors du stage de Tunis, prévu du 6 au 19 juillet, l'équipe croisera le fer avec le ST, le CA et l'ESM. Enfin, pour l'ultime revue d'effectif, les «Bianconeri» se mesureront aux Fatimides de l'EM Mahdia, du côté du stade 2-Mars (terrain synthétique). Tout est donc mis en œuvre pour être fin prêt, le jour «J», face à l'US Tataouine dans le cadre de la reprise.