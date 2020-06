Ile Maurice: CEB - Pas d'Emergency Procurement pour le contrat de BWSC

Le nouveau board du Central Electricity Board se retrouve avec une tonne de documents relatifs au St-Louis Gate, dans une tentative de comprendre les tenants et aboutissants de ce dossier «très technique».

Plusieurs éléments neufs remontent à la surface et permettent de mieux comprendre le St-Louis Gate, qui tient le pays en haleine depuis le 8 juin, date à laquelle le ministre Ivan Collendavelloo affirme avoir été mis au courant de cette affaire. «Personne n'a cru utile de m'en informer avant cette date», martèle le numéro deux du gouvernement.

Dans les milieux concernés, l'on insiste sur le fait que, contrairement à ce qu'allègue l'opposition, il n'y a jamais eu d'Emergency Procurement dans le contrat alloué à la firme danoise Burmeister and Wain Scandinavian Contractor (BWSC). Selon l'article 21 de la Public Procurement Act (2006), «a public body may purchase goods, other services or works from a single supplier without competition in cases of extreme urgency». Or tel n'a jamais été le cas et le ministre Collendavelloo n'y a jamais accédé, malgré les pressions venant de plusieurs quartiers, apprenons-nous. On a essayé en vain d'avoir une réaction du ministre Collendavelloo à ce sujet.

«Il y a une confusion sur l'Emergency Procurement et le Certificate of Urgency. Cette confusion est maintenue par certains», explique une source proche du nouveau board. Au niveau du gouvernement, on est convaincu que la Banque africaine de développement (BAD) devra, tôt ou tard, «release» le rapport. Mais déjà des éléments contre la firme PadCo intriguent. L'association entre le sous-contracteur et la firme danoise date d'avant 2014, «avant même 2009, quand BWSC avait obtenu un contrat à Fort George, voire bien avant... » Affaire à suivre.