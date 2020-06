Ethiopie: PNUD - La pandémie a frappé dans un contexte de ralentissement de la croissance, d'invasion de criquets et d'épidémies

La pandémie de COVID-19 menace clairement les réformes et la croissance économique relativement forte de l'Éthiopie, avec des conséquences "vastes et graves" dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, selon une nouvelle évaluation des Nations Unies (PDF).

Les investissements dans les infrastructures, la réduction de la pauvreté et une ouverture politique importante ont donné à l'Éthiopie des avantages dès le début de la pandémie - avec des plans en place pour les premières élections démocratiques du pays en août 2020, qui sont maintenant reportées. Mais le ralentissement de la croissance économique, l'augmentation des risques d'endettement, l'inflation élevée, le chômage important, le grand nombre de personnes déplacées et un système de santé gravement sous-financé menacent d'annuler des années de progrès, en particulier pour les plus pauvres et les plus vulnérables parmi les 105 millions d'habitants de l'Éthiopie, selon l'étude.

"L'agitation sociale, déclenchée par des problèmes de longue date qui pourraient désormais être abordés dans un environnement civique et politique plus ouvert, a conduit à des conflits, à la perte de vies et de biens et, au dernier décompte, à 1,7 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays", constate l'évaluation, qui servira de base aux politiques et aux programmes visant à aider l'Éthiopie à se relever. Le pays compte également 26 camps de réfugiés et des dizaines de milliers de réfugiés érythréens, dont les conditions de vie densément peuplées rendent l'endiguement de la COVID-19 encore plus difficile.

Avant même que la pandémie ne frappe, l'Éthiopie était déjà aux prises avec une invasion de criquets pèlerins à grande échelle qui a touché près d'un million de personnes, une faible diatribe qui a perturbé le secteur agricole, des niveaux élevés d'insécurité alimentaire et des épidémies de choléra, de rougeole et de fièvre jaune - ce qui a mis à rude épreuve un service de santé dont l'état de préparation pour fournir des services de santé de routine était évalué en 2018 à seulement 55 % des besoins. Les pratiques traditionnelles et la sensibilisation limitée du public, aggravées par la pauvreté, pourraient encore aggraver considérablement la trajectoire de la pandémie.

"Les impacts socio-économiques qui se font sentir en Éthiopie sont déjà très étendus et graves, et pourraient le devenir encore plus, selon la combinaison de la trajectoire de la pandémie, des effets des contre-mesures et des facteurs sous-jacents et structurels", indique le rapport.

Les politiques recommandées doivent donner la priorité à la réponse, en se concentrant sur l'impératif évident et immédiat de sauver des vies et des moyens de subsistance sur une période probable de trois à six mois, et au rétablissement, en tirant parti des mesures politiques à grande échelle pour s'attaquer aux risques systémiques et aux insuffisances de développement sur une période probable de 12 à 18 mois à partir de l'apparition initiale de la maladie.

L'étude indique que la réaction et le processus de rétablissement auront plus de chances de réussir s'ils sont menés à bien :

- Promouvoir des mesures qui placent les personnes au centre, en les protégeant et en protégeant leurs droits tout en conservant les actifs et les systèmes économiques et financiers vitaux ;

- Reconnaissent et ciblent les secteurs et les groupes les plus gravement touchés ;

- Évitent de transformer des mesures temporaires en "cadeaux" permanents, à moins qu'elles ne soient conçues comme des incitations liées à des objectifs de développement à plus long terme ;

- Saisir l'opportunité de stimuler les objectifs à long terme qui favorisent un avenir plus juste et plus résistant, plus productif, plus vert et plus durable pour l'Éthiopie.