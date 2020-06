Algérie: La fondation "8 mai 1945" valorise la consécration du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire

Setif — La fondation "8 mai 1945" a salué, mercredi dans un communiqué, la consécration de la date du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire et le lancement d'une chaîne de télévision officielle spécialisée dans les questions de l'histoire et de la mémoire.

L'institution de la date du 8 mai 1945 Journée nationale de la Mémoire, le lancement d'une chaîne de télévision officielle spécialisée dans les questions de l'histoire et de la mémoire et la dénomination de quartiers et d'établissements publics de noms de chouhada du 8 mai 1945 et des résistances populaires, "témoignent de la volonté politique et l'intention puissante de réhabiliter notre histoire et les sacrifices de nos aïeuls", relève-t-on dans le communiqué de la fondation présidée par le moudjahid Abdelhamid Selakdji.

A l'occasion, la fondation a dénoncé, dans son communiqué, dont une copie a été remise au bureau de l'APS à Sétif, la fondation, présidée par le moudjahid Abdelhamid Selakdji, souligne que ce qui a été diffusé dans des émissions télévisées françaises reflète, est-il écrit, "la haine et la nostalgie d'un lobby colonialiste raciste qui en est à l'origine".

A rappeler que les députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté mardi le projet de loi visant à consacrer la journée du 8 mai comme Journée nationale de la Mémoire, conformément à la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le 7 mai dernier, le chef de l'Etat avait décrété le 8 mai de chaque année "Journée nationale de la Mémoire", ordonnant le lancement d'une chaîne de télévision nationale spécialisée en Histoire .