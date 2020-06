Cote d'Ivoire: Solidarité - "Toumodi Nouveau" s'engage contre la COVID-19

"Toumodi Nouveau", une association de jeunes cadres et non cadres de Toumodi s'est inscrite dans l'élan de solidarité engagé en Côte d'Ivoire, depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus.

Quelques jours seulement après le mouvement d'humeur des enseignants de Toumodi, Théodore Niamien, président de cette association et ses camarades ont fait des dons aux établissements scolaires et secondaires de la ville. Il s'agit d'un ensemble de kits anti-covid-19, comprenant 100 seaux et 1000 masques.

« Quand on a contribué à améliorer les conditions de vie des populations en profilant des voies, en enlevant des ordures et en insérant plus de 200 jeunes dans la vie active, on se doit aussi de protéger les vies.

Ce don est le fruit des contributions des différents membres de notre association pour accompagner la reprise des cours », a expliqué Théodore Niamien, précisant que ce geste s'est étendu au corps préfectoral, à la gendarmerie, à la Police et aux sapeurs-pompiers, en raison de 100 masques par entité.

Intervenant au nom des bénéficiaires, Koumoin Bernard, Adjoint au Proviseur du Lycée Camille Aliali, a exprimé toute sa gratitude. « Avec ce don, nous protégerons non seulement les enseignants et l'administration, mais nous protégerons aussi nos enfants.

Nous en ferons bon usage. Grand merci aux donateurs », a-t-il dit. Bouaki Kouamé, Secrétaire Général de Préfecture 1 de Toumodi, représentant le Préfet de région, Préfet du Département de Toumodi, s'est félicité de cette initiative.

Il a profité de l'occasion pour sensibiliser les populations au respect des mesures barrières. « Ce sont des dons bien ciblés.

Les enseignants, les élèves et l'administration ont grand besoin de ce matériel. La Covid-19 n'est pas encore morte. Elle existe bel et bien. Il nous faut respecter les mesures barrières à la lettre pour en finir avec cette pandémie ».