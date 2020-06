Tunisie: Activités navales - De nouvelles opportunités dans le domaine de la formation

La ville de Sousse a abrité, récemment, une cérémonie de signature on line, au cours d'une vidéoconférence, d'une convention de partenariat entre le cluster maritime tunisien et le cluster maritime BIG-Italie dans les domaines de la mer et des échanges dans le secteur de la formation et des métiers maritimes.

Le commandant Ezzeddine Kacem, président-fondateur du cluster maritime tunisien, a signé le 9 juin 2020, on line et au cours d'une vidéoconférence, une convention de partenariat avec le cluster maritime BIG-Italie, en présence des membres des deux clusters, de l'ambassadeur d'Italie en Tunisie, des représentants de Westmed des deux pays, du directeur général de la pêche et de l'aquaculture du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, des deux coprésidents, marocain et italien de Westmed ainsi que de la Direction générale de la marine et de la pêche de la commission européenne à Bruxelles.

Dynamisation des échanges

Contacté, le commandant Ezzeddine Kacem, président fondateur du cluster maritime tunisien, nous a indiqué que cette convention entre dans le cadre de la dynamisation des échanges d'investissements entre la Tunisie et l'Italie dans le domaine maritime (protection du littoral, aquaculture et autres activités en rapport avec la mer). Il s'agit aussi de renforcer les échanges dans le secteur de la formation et des métiers maritimes comme la construction navale, l'industrie nautique, l'architecture navale, la gestion maritime, le droit maritime, le droit de la mer et l'innovation biotechnologique maritime.

Notre interlocuteur a souligné, par ailleurs, que demain vendredi, 26 juin, aura lieu une rencontre on line par vidéoconférence, entre les investisseurs tunisiens et italiens pour envisager les possibilités d'investissement dans la réalisation de projets dans les domaines précités en particulier la pêche, la formation, l'aquaculture, l'environnement maritime.

Il a signalé que les universités tunisiennes et italiennes vont bientôt entamer, dans le cadre de ladite convention, des cycles de formation dans les domaines de la construction navale, de l'architecture navale, de la gestion maritime, du droit maritime, du droit de la mer, de l'innovation biotechnologique, de la préservation de l'environnement marin, de l'aquaculture.