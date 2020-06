Cote d'Ivoire: Partenariat - Le groupe Sifca et le ministère des Eaux et Forêts pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien

Le ministre des Eaux et Forêts, Alain-Richard Donwahi et Pierre Billon, directeur général de Sifca, ont signé, le 22 juin, au ministère des Eaux et Forêts, un partenariat pour la reconstitution du couvert forestier ivoirien.

Conclu pour une durée de 5 ans, cet accord vise à lutter, d'une part, contre toutes formes de dégradation de la biodiversité et particulièrement des forêts, en vue d'une gestion rationnelle des ressources naturelles de la Côte d'Ivoire.

Et, d'autre part, à favoriser la reconstitution du couvert forestier tout en contribuant à la sensibilisation des populations.

Un partenariat public-privé, avec un intérêt commun, qui vise plus spécifiquement à la protection, la restauration et la conservation des forêts en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du projet dénommé « une école, 5 ha de de forêts » dans toutes les écoles primaires créées par le groupe Sifca ou sur des espaces à reboiser sur les sites du groupe.

L'autre pan du « mariage » entre le ministère des Eaux et Forêts et le groupe Sifca est la production de plants forestiers, l'aménagement d'agro forêts ou forêts classées en vue de leur réhabilitation, la gestion du reboisement et l'aménagement des zones de forêts naturelles sur les différents sites du groupe.

Toutes ces initiatives ne pouvant prendre forme sans l'adhésion des populations, il est prévu un programme de sensibilisation des communautés villageoises et l'éducation environnementale des élèves à la protection des forêts.

Ces différents projets, à en croire les signataires de l'accord, s'inscrivent dans la politique de préservation, de réhabilitation et de restauration des forêts adoptée par le gouvernement et mise en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts. Raison pour laquelle le partenaire de l'État s'engage à contribuer à hauteur de 25 millions de FCfa.

La signature de partenariat entre les deux entités s'est passée en présence des proches collaborateurs du ministre Alain-Richard Donwahi et de Henriette Billon, directrice de la communication et du développement durable du groupe Sifca.