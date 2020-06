Cote d'Ivoire: Saâd El Hamzaoui (président de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire) - "C'est le témoignage de la solidarité à toute épreuve qui unit les deux pays"

Le Maroc ne manque aucune occasion pour exprimer son attachement à la Côte d'Ivoire avec qui il entretient d'excellentes relations bilatérales depuis plusieurs années.

Dernière action majeure en date, c'est l'importante aide médicale que le Royaume chérifien a apporté le 20 juin, à la Côte d'Ivoire afin de soutenir le pays dans ses efforts de lutte contre la Covid-19 et la gestion de l'impact socio-économique de la pandémie.

Très admiratif de la qualité des rapports socio-économiques et humains ivoiro-marocains, le président de la Chambre de commerce et d'industrie marocaine en Côte d'Ivoire, Saâd El Hamzaoui, a réagi le 23 juin, à propos de la présente aide marocaine à la Côte d'Ivoire.

Pour lui, « cette aide qui fait partie d'un ensemble d'aides accordées sur la très haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à plusieurs pays africains afin de les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus, est le témoignage supplémentaire de la solidarité à toute épreuve qui unit les deux pays ».

Et d'ajouter : « cet acte qui n'est pas étranger à l'œuvre panafricaine de notre souverain est le témoignage de plus de la forte solidarité qui caractérise les liens unissant le Maroc et la Côte d'Ivoire ».

A l'en croire, l'acte bienveillant du Maroc envers la Côte d'Ivoire s'inscrit dans une vision globale et panafricaine d'un roi follement amoureux de son continent.

« Ce geste noble et généreux est une expression on ne peut plus éloquente de la vision clairvoyante et prémonitoire de Sa majesté le Roi pour une Afrique solidaire, capable de se prendre en charge dans les moments difficiles », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre avec un brin de satisfaction, que sous l'impulsion du roi du Maroc, la coopération interafricaine est désormais une « réalité dont les retombées sont amplement profitables aux populations de plusieurs régions africaines ».

Toute chose qui suscite de la fierté. « De par sa forte charge symbolique, l'initiative du souverain est un motif de fierté pour nous opérateurs économiques marocains implantés en Côte d'Ivoire, notre deuxième pays ».

L'aide médicale marocaine à la Côte d'Ivoire est composée de huit millions de masques, 900 000 visières, 600 000 charlottes, 60 000 blouses, 300 000 litres de gel hydro-alcoolique, 75 000 boîtes de chloroquine et 15 000 boîtes d'azithromycine.

L'ensemble de ces produits et équipements, a précisé Saâd El Hamzaoui, est fabriqué au Maroc par des entreprises marocaines et sont conformes aux normes établies par l'Organisation mondiale de la santé (Oms).

Aussi a-t-il ajouté, cette aide s'inscrit dans la mise en œuvre de l'initiative lancée par le roi du Maroc, le 13 avril, en tant que démarche pragmatique orientée vers l'action, destinée aux pays africains et permettant un partage d'expériences et de bonnes pratiques, et visant à établir un cadre opérationnel afin d'accompagner leurs efforts dans les différentes phases de la gestion de la pandémie.