Sénégal: Abdoulaye Daouda Diallo - «Un peu plus de 60 milliards sur les 30 hectares»

«Le chef de l'Etat a confié la gestion de cette infrastructure à la Caisse des dépôts et consignations par simple souci d'équité et de transparence. Parce qu'aujourd'hui, la terre a de la valeur et nous avons pensé qu'en confiant une superficie aussi importante (30 hectares) à la Caisse des dépôts et de consignation, ça devrait la valoriser en y tirant un profit important», a expliqué le ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo sur le plateau de la Rts, sur la cession des 30 ha confiés à la CDC sur une assiette foncière de 60 hectares.

Par ailleurs, le ministre a souligné que la CDC devra valoriser cette superficie à partir d'un appel d'offres pour l'aménagement et vendre les parcelles qui seront issues de ces aménagements à des Sénégalais qui seraient intéressés. Selon le ministre, sur les 30 hectares, l'Etat est en droit de s'attendre à un peu plus de 60 milliards de francs Cfa.

Revenant sur la répartition de cette manne, Abdoulaye Daouda Diallo confie : «Prioritairement, un montant important de 20 milliards devrait être affecté à la construction des 100 mille logements qui font partie du programme de son mandat».

Se voulant plus explicite sur les 60 hectares, il confie: «les 30 ha seront mises à la disposition de la Caisse des dépôts et de consignations et les 30 autres hectares devront servir à régler un certain nombre de problèmes, notamment des contentieux qui existent pour rassurer les gens.

Notamment les sinistrés de Tobago, il y en a deux ans. Tobago Yoff, un espace qui est le long du mur de l'aéroport et Tobago Ngor qui est issu d'un lotissement qui n'a été pas bien pensé», a-t-il fait part.