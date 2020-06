Sénégal: Persistance de la transmission communautaire - COVID-19, en mode immersion !

696 cas confirmés issus de la transmission communautaire depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal, le 02 mars, ce mode de contamination inquiète les acteurs de la riposte qui continuent de « buter » sur différentes stratégies pour le stopper.

Pour cause, Covid-19 continue son immersion insidieuse dans la population générale, avec son mode de transmission communautaire dont la résorption apparait comme la condition sine qua non pour stopper la maladie.

La transmission communautaire de la Covid-19 est en passe de s'incruster comme effet de mode chez la population sénégalaise.

Il ne se passe plus une journée sans que le ministère de la Santé et de l'action sociale ne signale des personnes contaminées au sein de la communauté dans son point virologique du jour. Si cette forme a fait son apparition dans la deuxième quinzaine du mois de mars, elle a très vite pris des proportions inquiétantes passant d'unité à des dizaines.

Aujourd'hui, si le Sénégal a enregistré plus de 6000 cas de coronavirus depuis l'apparition de la maladie, les cas issus de la transmission communautaire sont dénombrés à 696 contre 134 cas importés et ont touché tous les districts du Sénégal.

Si les cas importés se sont juste estompés depuis le mois d'avril, la transmission communautaire reste préoccupante car étant celle qui maintient la maladie dans le pays.

L'on se souvient des déclarations du docteur Abdoulaye Bousso, coordonnateur du Centre des opérations d'urgences sanitaires (Cous) qui la qualifiait « de bombe si elle n'est pas très vite maîtrisée ».

Malgré la sensibilisation, le renforcement des mesures barrières, le traçage pour la recherche des cas de coronavirus, des personnes contaminées sont dans la nature et entretiennent cette chaine de contamination sans pour autant savoir qu'elles sont porteuses du virus car ne développant pas encore des signes de la maladie.

Pour docteur Ousmane Gueye du Conseil national de gestion contre les épidémies (Cnge), par ailleurs directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé (Sneips), il faut aller vers la communauté, les impliquer sur les mesures barrières et c'est dans ce sens que le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, avait demandé aux élus locaux, les gouverneurs, préfets et sous-préfets de prendre des décisions à la base dans le sens d'endiguer la maladie, tout en associant dans cette réflexion la population.

Face au nombre élevé de contaminations issues de la transmission communautaire, la capitale remporte haut la main la palme avec une concentration dans les districts à forte densité démographique comme le district centre avec Grand Dakar, usine Ben Tally et NiaryTally, Hlm, le district Nord avec Grand Yoff sans oublier les districts Ouest, Sud et ceux de Rufisque et Pikine.

Même si cette semaine, la courbe annonce une tendance baissière des cas, ceux issus de la transmission communautaire demeurent toujours le nœud du problème qu'il faudrait dénouer pour arriver à une maitrise de la maladie annoncée pour le mois d'août, selon les prévisions de plusieurs épidémiologistes rapportés par le chef de l'Etat, lors de sa dernière sortie.