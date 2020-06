Ile Maurice: Appel aux PME à améliorer leur compétitivité

communiqué de presse

Lors du lancement des activités à SME Mauritius à Coromandel aujourd'hui pour marquer la Journée internationale des petites et moyennes entreprises (PME), le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, a appelé les PME à améliorer leur compétitivité et croissance à travers une productivité accrue, des produits de meilleure qualité, ainsi que des pratiques innovantes, dans le but de mieux intégrer le marché locale et internationale.

Tout en rappelant que la pandémie de Covid-19 a mis en évidence la nécessité de consommer et de produire localement, le ministre a souligné que la promotion de l'entreprenariat local est l'une des missions du gouvernement. Il a indiqué que les PME sont des contributeurs importants à la création d'emplois et au développement économique du pays.

Le rôle de SME Mauritius Ltd pour soutenir et faciliter le développement de l'entrepreneuriat et des PME à Maurice a également été mis en avant par M. Bholah. « SME Mauritius Ltd est engagée à aider les entrepreneurs à faire face aux principaux obstacles à la croissance de leur entreprise, par le biais d'accès au financement, à la formation et la technologie ainsi que la commercialisation de leurs produits », a-t-il affirmé.

Le ministre est également revenu sur les mesures clés du budget 2020-2021 pour le secteur des PME notamment une allocation de Rs 10 milliards pour aider les entreprises en difficulté et l'imposition d'un espace minimal de 10 % pour les produits fabriqués localement dans les supermarchés. Il a en outre parlé d'une assistance gouvernementale relative au fonctionnement d'un entrepôt «Made in Mauritius», mis en place en Tanzanie et au Mozambique pour promouvoir l'accessibilité aux marchés africains.

Les activités organisées dans le cadre de la Journée internationale des PME incluent une exposition par les entrepreneurs en formation au SME Mauritius Ltd, et un séminaire sur le marketing digital. D'autres expositions et des ateliers de renforcement de capacités axés sur le coaching personnel, la communication et la création d'entreprise auront lieu à travers le pays, y compris à Goodlands et Bel Air.