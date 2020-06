Sénégal: Sédhiou -Saisie record de 435 kgs de chanvre indien en trois jours

Les éléments de la brigade de Gendarmerie de Sédhiou ont procédé à deux saisies record de 435 kilogrammes de chanvre indien, en l'espace de trois jours, dans le secteur de Diana Malary.

Cette zone est très sollicitée par de jeunes trafiquants souvent en mobilité entre le Fogny, terre de culture du produit, et la Guinée-Bissau, premier marché de livraison.

La valeur marchande de ce produit est estimée à 40.350.000 F CFA. Quatre des convoyeurs ont été interpelés et seront mis à la disposition du parquet dans les prochaines heures.

En l'espace de trois jours, les hommes du commandant Abdoulaye Sy de la brigade de Gendarmerie de Sédhiou ont réalisé deux saisies de chanvre indien à hauteur de 435 kilogrammes.

La première a lieu lundi dernier 22 juin et la dernière en date remonte à hier, mercredi 24 juin, informe le capitaine Mody Sow, commandant la Compagnie de Gendarmerie de Kolda.

«En effet, ce jour (hier, ndlr), 24 juin 2020, l'élément qui avait le secteur de Diana Malary, Saré Farim, Missirah et Sakal a intercepté vers 6h du matin des gens qui, certainement, pensaient que le dispositif du couvre-feu qui devrait être levé à 5h l'a été.

Et c'était sans savoir que les gendarmes surveillent nuit et jour. Ils ont abandonné leurs motos et ce sont enfuis. Il s'en est suivi une course poursuite et deux d'entre eux, de nationalité guinéenne de Bissau ont été interpelés».

Et le capitaine Sow de poursuivre : «la fouille de leurs bagages a permis de saisir 200 kilogrammes de chanvre indien, 5 vélos et les deux individus parmi les cinq qui convoyaient cette marchandise.

A cette saisie s'ajoute celle réalisée le lundi dernier, 48h plus tôt, dans le même secteur et qui concernait 235 kilogrammes de chanvre indien, une moto et cinq vélos cyclistes».

Face à la presse, le capitaine Mody Sow déclare que «ce genre de trafic est très récurrent dans cette zone. C'est le fait de jeunes Bissau-guinéens et de Sénégalais qui s'adonnent à cette culture et tentent de les acheminer vers la Guinée-Bissau.

La valeur marchande est estimée à 20 millions pour la dernière saisie et celle de lundi dernier à 20.350.000 F CFA ; soit un total de plus de 40.350.000 F CFA en trois jours.

Les 4 concernés par la première et la dernière saisie sont présentement en garde à vue à la brigade de Gendarmerie de Sédhiou et seront mis à la disposition du parquet dans les prochaines heures».

Réaffirmant leur détermination sans faille à en découdre avec les trafiquants, le capitaine Mody Sow exhorte plutôt les jeunes au travail, en cette période d'hivernage, au lieu de s'adonner à la culture de chanvre qui ne les mènera qu'en prison.