Cote d'Ivoire: L'Agence CI PME continue son parcours d'accélération de la 1ère cohorte de TPE/Startups du PAP

Le Programme d'Appui à la Productivité (Pap) des TPE/PME initié par l'Agence CI PME en partenariat avec la GIZ a accueilli du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2020 la première cohorte de TPE/Startups de l'agro-transformation et du tourisme pour trois sessions thématiques en ligne et dédiées au marketing.

Ces sessions riches en formation théorique, pratique et partage d'expérience de professionnels de différents secteurs d'activité ont été construites autour de 3 axes majeurs dont le premier axe dédié à la « Technique de créativité et l'Innovation ».

Cette session a été dispensée par Monsieur Octave NIAMIE, Consultant en Entreprenariat spécialisé dans l'agro-industrie, diplômé d'un doctorat en administration des affaires et basé au Canada.

Cette session a permis de sensibiliser les entrepreneurs sur l'importance de l'innovation par un ensemble d'exercices en groupe.

Ainsi, les dirigeants de TPE/Startups ont pu découvrir les obstacles qui se dressent devant eux dans le processus de créativité à travers par exemple le phénomène de la première vue, le biais de la disponibilité, de la familiarité ou le statut quo.

Ils ont également échangé sur le processus de créativité qui intègre quatre étapes dont la préparation, l'incubation, l'illumination et l'implantation et se réalise à travers diverses techniques dont :

L'importation qui permet de reproduire un concept qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde ;

La défectuologie qui consiste à adopter une attitude très critique envers un produit, un service ou une institution, puis la perfectionner à l'extrême ;

Le concassage qui induit de décomposer et d'imaginer des transformations, des enrichissements ou des sophistications sur un produit ou un service en se servant dans ce processus de verbes d'action (augmenter, diminuer, combiner, inverser...) ;

La bissociation qui associe ou plutôt combine deux idées, deux solutions ou deux univers parfois à priori très étrangers, afin d'en créer un troisième inédit ;

L'ideaspace qui consiste à prendre une idée classique, la rendre utopique (innovante à l'extrême) puis la rendre faisable dans les limites de la connaissance et des ressources actuelles.

Les différents échanges auront ainsi permis à tous les participants d'être unanimes sur le fait que la créativité est aujourd'hui un défi essentiel à l'origine des processus d'innovation et de la conception de nouveaux produits et service et de reconnaître que l'innovation a un impact déterminant sur les stratégies de différenciation et sur la résolution de problèmes complexes pour les organisations.

Les TPE/Startups ayant pris part à cette session ont donc pu recevoir et interagir sur des connaissances, qualités, outils et techniques en vue d'intégrer le processus de créativité et l'innovation dans la conduite de leurs activités.

Cette session du Programme d'Appui à la productivité aura donc permis aux participants de se familiariser aux techniques de créativité, à la compréhension du passage de la créativité à l'innovation ainsi qu'à l'identification des pistes d'innovation pour leurs projets.

Le programme d'Appui à la Productivité a été conçu pour permettre aux entreprises sélectionnées de booster leur croissance, renforcer leurs compétences, améliorer leur pratique d'affaires et développer un réseau d'excellence par les mises en relation proposées.

Il capitalise sur l'expérience d'un réseau de mentors, de business angels, d'investisseurs en capital-risque en passant par un suivi continu grâce à une plateforme en ligne collaborative pour offrir un processus d'accélération affiné, et au plus près des besoins des entrepreneurs.

Le Programme d'Appui à la Productivité des TPE/PME, initié par l'Agence CI PME est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH avec le concours de partenaires techniques et financiers pour l'accompagnement de 500 PME et 200 TPE/Startups, avec pour objectif l'amélioration de la compétitivité, la création de valeurs, d'emplois décents et la croissance des PME.

Dans le contexte de la crise due à la pandémie de la Covid-19, l'Agence CI PME a mis en œuvre un plan de riposte structuré autour du Projet dit « Projet RECOVERY » qui rythme les actions de l'Agence depuis le début de la crise avec entre autres, une dématérialisation de ses programmes spéciaux d'accompagnement-conseil, dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités techniques et managériales des PME à travers son Guichet des Services aux PME.