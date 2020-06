Congo-Kinshasa: Kongo Central - Le Sénateur Rolly Lelo Nzazi dans la bataille contre COVID-19

10 territoires et 2 villes, Matadi et Boma, dans la province du Kongo Central, ont bénéficié de don signé par la Fondation «FLR agir ensemble», pour lutter contre la pandémie meurtrière du Covid-19. Questeur adjoint du Sénat et responsable de la Fondation qui porte son nom, le Sénateur Rolly Lelo Nzazi est aujourd'hui, plus que jamais, engagé dans cette lutte noble contre le coronavirus.

Tenez ! Depuis l'avènement en RDC de cette maladie le 10 mars dernier, ce jeune sage de la République ne cesse de sensibiliser la population congolaise, en général, et celle du Kongo Central, en particulier, sur le port obligatoire des masques, le respect des gestes barrières, le lavage régulier des mains et la pratique de distanciation sociale. Et ce, dans le but de contraindre la propagation de ce satané virus qui a ôté déjà la vie à une centaine des compatriotes.

Sensibilisation contre la COVID-19

Le Questeur adjoint du Sénat a fait un don de 12000 fontaines de lavage de mains, 20000 gants médicaux, 15000 flacons de gel hydro alcoolique, 2000 bouteilles de savons liquides, 1000 thermo flash et 60000 masques dans 10 territoires et 2 grandes villes notamment, Boma et Matadi. Et ce, avant de lancer une campagne de prise de conscience contre cette pandémie dans cette province où la population demeure dubitative face à l'existence de cette pandémie mondiale.

Le week-end dernier, à peine venait-il de rentrer de la dernière randonnée de sensibilisation contre la Covid-19 dans les localités de Sanda, Kinzau Mvuete et Boma à savoir, sur les mesures barrières cette fois-ci, Kanzi, Kaitsanga, Kitona et Moanda ont constitué les étapes de son deuxième périple dans le Kongo Central. Un long périple qui l'a amené dans la terre de ses ancêtres. Là-bas, l'élu du Kongo Central, à travers la Fondation Rolly Lelo Nzazi "FLR agir ensemble", a remis un lot de masques, des solutions hydro alcooliques et des gants médicaux. La population de cette partie du territoire national a loué l'acte posé par celui que l'on surnomme affectueusement « Le prince du Kongo Central ». A travers les actes généreux et communautaires de son responsable, la « Fondation Rolly Lelo Nzazi agir ensemble » vient toujours à la rescousse de la population.

Hommages à Lugi et Lumbi

Toujours est-il qu'après sa campagne de sensibilisation au Kongo Central où il avait mandaté une équipe pour offrir ce don, le Questeur adjoint du Sénat a, à Kinshasa, rendu ses derniers hommages aux deux vaillants congolais qui ont passé de vie à trépas. Ne pouvant cacher son émotion, le Questeur adjoint du Bureau de la Chambre haute du parlement, joignant sa voix à celle du Président de la République, Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à celle de Madame Jeanine Mabunda et Alexis Thambwe Mwamba, respectivement Présidente de l'Assemblée nationale et Président du Sénat ainsi qu'aux différents autres chefs d'institutions, a compatit à sa manière avec les familles de Sénateur Pierre Lumbi Okongo et Lugi Gizenga, fils du patriarche Antoine Gizenga, l'un des héros de l'indépendance. Ces deux géants de la politique congolaise qu'il qualifie de baobab sont décédés respectivement le 14 juin 2020, pour le sénateur Pierre Lumbi Okongo et le 2 juin en ce qui concerne Lugi Gizenga.

«Que la terre de nos ancêtres leur soit douce et légère», a-t-il dit, lors du dépôt de gerbe des fleurs chez Lugi Gizenga et chez le Sénateur Pierre Lumbi Okongo.