Angola: Le système Bloomberg apporte le marché des devises en temps réel

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) a déjà achevé le processus d'adoption du système électronique de change (FXGO) de Bloomberg et de son système d'enchères, dans le but d'apporter plus d'efficacité et de transparence au marché des changes angolais.

Depuis que la BNA l'a adopté en juin, environ 50 millions de dollars US ont été mis aux enchères deux fois par semaine dans le système.

Les solutions adoptées offrent à la Banque centrale une visibilité en temps réel de l'activité du marché, améliorant la supervision du marché des changes en Angola, en plus de permettre à la BNA de gérer plus efficacement ses opérations de marché.

Selon les instructions de la BNA au marché, les banques et les sociétés commerciales en Angola ont commencé à négocier électroniquement des spots FX sur le FXGO.

La plateforme d'affaires permet aux entreprises de s'informer sur les prix de plusieurs banques, ce qui les aidera à obtenir un taux plus compétitif.

Le système d'enchères de Bloomberg fournit un environnement sécurisé à la BNA pour réaliser des enchères de devises par voie électronique.

"La mise en œuvre du système de négociation et d'enchères de FX de Bloomberg représente une étape très importante dans le développement du marché des changes en Angola", a déclaré Tânia Lopes, directrice du département des marchés d'actifs de la Banque nationale d'Angola.

Selon elle, cette nouvelle technologie, qui fait partie d'une série d'actions stratégiques adoptées avec le soutien du FMI, rapprochera les opérations sur le marché angolais des autres marchés de référence et se traduira par des améliorations significatives de l'efficacité et de la transparence.

À son tour, Tod Van Name, directeur de Bloomberg pour le commerce électronique de FX, a garantit d'aider la BNA à mettre en œuvre un changement radical dans la gestion de ses opérations monétaires et à améliorer le fonctionnement du marché des changes angolais.

La combinaison de FXGO et du système d'enchères de Bloomberg fournit aux acteurs du marché local la technologie FX utilisée par les banques centrales, les agences financières gouvernementales et les principales institutions financières du monde entier.

FXGO et le système d'enchères de Bloomberg sont entièrement intégrés aux outils de données, actualités, d'analyses et de communications disponibles sur le terminal Bloomberg.

Plus de 40 pays utilisent le système d'enchères de Bloomberg pour automatiser le processus d'appel d'offres par voie électronique.

Bloomberg garantit qu'il s'agit d'un système qui fournit un environnement sûr pour l'émission de dette et l'exécution des opérations d'open market, y compris les interventions de change et les enchères de rachat à partir d'une plateforme unique.

Bloomberg, siégé à New York, est un leader mondial de l'information financière et commerciale. La multinationale possède des terminaux d'information dans presque toutes les banques, fonds d'investissement, courtiers du monde.